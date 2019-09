IN BEELD. Ruth Beeckmans ondergaat live echografie in laatste tv-optreden voor bevalling SDE

04 september 2019

06u00

Bron: VTM 1 TV Binnen een tweetal weken is het zover: dan bevalt Ruth Beeckmans (37) van een tweede kindje. Vanavond kun je haar dan ook voor de laatste keer op tv zien voor de bevalling. Nathalie Meskens neemt dan ook geen enkel risico in ‘Beste Kijkers’.

Ruth Beeckmans is momenteel hoogzwanger van haar tweede kindje. Met echtgenoot Gary heeft ze al een dochtertje van zes, Charlie-Sue, maar daar komt binnen twee weken een broertje of zusje bij. Voor ze zich helemaal op de komst van baby nummer twee voorbereidt, is ze vanavond nog een laatste keer te zien in ‘Beste Kijkers’. En presentatrice Nathalie Meskens is goed voorzien op een eventuele vroegtijdige bevalling: tijdens de show is een dokter aanwezig die meteen ook een live echografie zal uitvoeren.