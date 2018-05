IN BEELD: Martine Tanghe is 40 jaar nieuwsanker SD

10 mei 2018

06u00

Bron: Kameraki 0

Donderdag 10 mei is het exact 40 jaar geleden dat Martine Tanghe (62) voor het eerst als nieuwsanker op tv kwam. Tanghe startte haar carrière bij de VRT in 1978, toen ze amper 22 jaar was. 'Het Journaal' heette toen nog 'Het Nieuws'. Als jonge twintiger slaagde ze voor het examen bij de openbare omroep en mocht ze meteen aan de slag op de nieuwsdienst. Het VRT-boegbeeld versleet tot dusver al meer dan 10 decors!