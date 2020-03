IN BEELD. Legendarische Britse poppenshow ‘Spitting Image’ is terug, met gloednieuwe poppen SDE

04 maart 2020

12u57

Bron: BBC 0 TV De legendarische Britse tv-show ‘Spitting Image’ zal deze herfst opnieuw te zien zijn op de streamingdienst BritBox UK, 23 jaar na de laatste uitzending. Dat schrijft BBC.

De satirische tv-show ‘Spitting Image' werd van 1984 tot 1996 uitgezonden in Groot-Brittannië. Politici en beroemdheden, waaronder Margaret Thatcher en Ronald Reagan, werden omgetoverd tot karikaturale poppen en vervolgens op de korrel genomen. Het programma bleek immens populair: op z'n hoogtepunt keken maar liefst 15 miljoen mensen. Maar toen de kijkcijfers begonnen af te nemen, werd de show afgevoerd. Nu is de show dus terug, met een van de bedenkers, Roger Law, aan boord als producent. “Ik heb jarenlang geweigerd om ‘Spitting Image' nieuw leven in te blazen”, zei hij in een reactie. “Maar nu is mijn pensioen op en kreeg ik een voorschot. Wat moet een oude man dan doen", lachte hij. “De nieuwe ‘Spitting Image’ zal wereldwijd gaan, maar met een unieke Britse blik. Het zal schandelijker, gedurfder en wellustiger zijn dan de vorige versie.”

In de nieuwe reeks worden onder meer Vladimir Putin, Bernie Sanders, Adele, Kim Kardashian en Greta Thunberg onder handen genomen.

Bekijk hier enkele van de nieuwe poppen: