IN BEELD. Ketnet knalt het najaar in CD

16 september 2018

10u00 0 TV De kinderen zullen zich de komende maanden niet vervelen bij Ketnet. De jongerenzender stelde vanochtend hun najaarsprogramma's voor tijdens een spetterende kick-off televisieshow. En de Ketnet-gezichten mochten daarbij uiteraard niet ontbreken.

De kinderen zullen dit najaar vooral verwend worden op het gebied van fictie. 'Naast Campus 12', dat het verhaal vertelt van stoere bokser Noah De Smidt die op zoek gaat naar zijn tweelingzus Bo De Smidt die van de ene op de andere dag van de aardbodem verdwenen lijkt, is het later ook nog uitkijken naar 'Buck'. In dit coming of age verhaal volgen we de onopvallende en onzekere Elias die worstelt met zijn leven als puber. Hij vindt afleiding in zijn computerspel waarin zijn digitale held commandant Buck hem nooit in de steek laat. Tot die op een dag in levende lijve aan zijn bed staat.

Ook heel wat vaste waarden kleuren het najaar van Ketnet. Naast 'Karrewiet', '4eVeR' en 'Nachtwacht' keert ook 'Olly Wannabe' terug. De grappigste aap van het land krijgt zijn eigen comedy-show: 'Olly Wannabe's Comedy Club' waarin hij zijn beste moppen vertelt. Ook zijn er nieuwe vlogs van Zita Wauters en Junes Callaert. En alle programma's zullen uiteraard opnieuw aan elkaar gepraat worden door de Ketnetwrappers.