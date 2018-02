IN BEELD. Het gaat er opnieuw heftig aan toe tijdens 'Boxing Stars', veel bloedneuzen en een arm uit de kom MVO

06u39 12 TV De eerste opnames van 'Boxing Stars' zijn achter de rug. De acht duo's namen het tegen elkaar op en gaven zich niét snel gewonnen, zo blijkt ook uit hun verwondingen.

Ze waren er helemaal klaar voor: de BV's die samen de ring in trokken voor het programma 'Boxing Stars'. Tijdens de uitzending zal pas onthuld worden wie de winnaars zijn, maar we kunnen al wel de eerste beelden van de matches bekijken. En die zijn op zich al spectaculair. De overgebleven kandidaten zullen het tegen elkaar opnemen in de finale.