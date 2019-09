IN BEELD. Frances Lefebure verzamelt 150 vrijwilligers om ons 'bijgelovig' te maken MC

30 september 2019

00u00 0 TV Voor het eerste seizoen trok Frances eerder guerillagewijs door Vlaanderen om haar acties uit te voeren. Voor het nieuwe seizoen doet ze vaker een beroep op een legertje vrijwilligers. Zo stonden afgelopen vrijdagavond ruim 150 enthousiastelingen klaar voor een nachtje bijen redden.

"We voelen dat ons programma een héél breed, maar zeker ook jong publiek aanspreekt", zei een opgewekte Frances vrijdagavond tijdens de actie. "Vorig jaar was het nog afwachten of we een grote groep mensen zouden kunnen mobiliseren. Het succes van onder meer de orgaandonoractie heeft ons toen echter verbluft en duidelijk gemaakt dat we héél kort op de bal kunnen spelen en via sociale media onze kijkers maximaal kunnen bereiken."

Lavendelplantjes

Met de actie van vrijdag wil Frances het lot van de bijen onder de aandacht brengen. Zij dreigen steeds sneller uit te sterven. In heel Vlaanderen werden zo'n honderd straten met 'bij' in de naam, 'bijgelovig' gemaakt. Zo kregen onder meer de Bijlstraat in Antwerpen, de Gentse Bijlokevest en de Honingbijstraat in Leuven lavendelplantjes voor de huisdeuren - in totaal zo'n 5.000. Daarnaast werden de Biekorfstraat in Aalst en basisschool De Bijenkorf in Dudzele omgetoverd tot de meest bijvriendelijke plaatsen van ons land, met onder meer bijenkasten, viooltjes en fruitbomen. In totaal werden afgelopen weekend naast planten en bomen ook nog zo'n honderd bijenkasten geplaatst.

