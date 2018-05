IN BEELD: de strijd barst los in de finale van 'Belgium's Got Talent' MVO

25 mei 2018

21u40 0 TV De finale van 'Belgium's Got Talent' zit boordevol enthousiaste finalisten die het publiek willen overtuigen van hun kunnen. Het zal zonder twijfel een moeilijke beslissing worden voor de kijkers, want alle deelnemers halen het onderste uit de kan.

Leen en Angelo bijten de spits af met een indrukwekkende mix van Jive en Rumba. Het Limburgse latinduo zwiert over het podium op de tonen van Bruno Mars. Let vooral op het verrassende kledingtrucje!

Dat Sonita de pannen van het dak kan zingen, daar is geen twijfel over. Maar, kan ze ook in de pumps van Queen B wandelen? Ze bewijst zichzelf met het aartsmoeilijke 'Listen' van Beyoncé.

Aya’s grote droom? Zich ooit kwalificeren voor de Olympische Spelen. Een plaatsje in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ is alvast een goede repetitie hiervoor. Ze doet voor haar ritmische gymnastiek beroep op een hoepel, bal en touw. Met deze attributen duikt ze de jungle in voor een beestige act. Nog meer goed nieuws: Aya werd zopas ook Belgisch kampioen!

Eén groot spektakel; zo mogen we de act van Jimmy Verbaeys en Noah Kuavita noemen. De turnende Olympiërs kiezen deze keer voor nieuwe toestellen die het volledige podium beslaan. Dit - in combinatie met én hun kunnen, én de beats van Dimitri Vegas & Like Mike - moet zorgen voor een onvergetelijke act.