IN BEELD. De Sint is weer in het land, ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen MVO

16 november 2019

14u15

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 94 TV Goed nieuws voor alle brave kinderen in België: de Sint is weer gearriveerd in ons land. Hij is vanmiddag veilig en wel aangekomen op het Eilandje in Antwerpen. Hij werd er verwelkomd door burgemeester Bart De Wever en presentator Bart Peeters. Die laatste is al jaren een goede vriend van de goedheilig man. De intocht van de Sint werd live uitgezonden op Eén en op Ketnet.

Sinterklaas en zijn trouwe kompanen zijn vanmiddag gearriveerd met - hoe kon het ook anders - de stoomboot vanuit Spanje. “De Sint is hier heel welkom, dat zie je aan de vele kinderen die hier klaarstaan”, zei Bart De Wever, die de Sint opwachtte. Maar liefst 15.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de Intrede van de Sint.



Om iets na 15 uur sprak de Sint zelf de wachtende menigte toe. Hij prees kinderen die thuis helpen in het huishouden en sprak zich duidelijk uit tegen pesten.

Geen stoute kinderen

Iedereen werd nog even in spanning gehouden want even leek het erop dat er dit jaar toch enkele kinderen stout geweest waren. Zo was er de vijfjarige Jules die een handel in organen had opgezet. Gelukkig kon Zwarte Piet Sinterklaas al snel geruststellen. Jules is een kleine hartendief, die het hart van zijn oma gestolen heeft omdat hij zo lief is. Ook was er Emma die een oud vrouwtje het hoekje om geholpen heeft. Maar Zwarte Piet weet wat er echt gebeurd is. Emma heeft een oud mevrouwtje dat een beetje verward was geholpen. Ze wist de weg niet meer. Gelukkig wist Emma dat het mevrouwtje om het hoekje woont en heeft ze haar naar huis gebracht. En dan werd het toch nog even heel spannend toen Sinterklaas in zijn grote boek las dat er een zesjarig meisje Elena haar tante in de vuilnisbak had gegooid. Gelukkig verduidelijkte Zwarte Piet dat Elena geen tante maar een tandje in de vuilnisbak had gegooid. Elena is tandjes aan het wisselen, en er zat er eentje helemaal los, en ze heeft dat zelf uitgetrokken en het meteen in de vuilnisbak gegooid. Uiteindelijk kwamen dan toch de verlossende woorden: ‘Er zijn geen stoute kinderen dit jaar!’ Uiteraard tot grote vreugde van alle aanwezigen.

‘Dag Sinterklaas’

De intocht van de Sint kon je volgen op Eén, en meteen daarna werd ook de eerste aflevering van de vernieuwde ‘Dag Sinterklaas’ uitgezonden.



De nieuwe Ketnet-reeks ‘Dag Sinterklaas’ komt vandaag al een eerste keer op tv. De serie zal uitzonderlijk een keertje op Eén worden uitgezonden, en schakelt daarna over naar Ketnet. In deze nieuwe fictiereeks krijgen kinderen een inkijk in het universum van de Sint en al zijn vrienden. Elke aflevering begint met een brief van een kind dat zich een vraag stelt: ‘Hoe zet ik mijn schoen klaar?, ‘Waarom komt de Sint met de stoomboot’ of ‘Wat is het lievelingseten van de Sint?’. Doorheen de aflevering wordt het antwoord duidelijk, aan de hand van alledaagse en tegelijk grappige situaties uit het leven van Sinterklaas, Zwarte Piet en hun entourage.

‘Dag Sinterklaas’, zaterdag 16 november, om 15u15 uitzonderlijk op Eén.

‘Dag Sinterklaas’ zal vanaf zaterdag 16 november ook worden uitgezonden op Ketnet en Ketnet Junior.