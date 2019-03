IN BEELD. ‘De Kampioenen’-marathon ging van start in Kinepolis TK

16 maart 2019

05u35 0 TV Gisterenavond werd in Kinepolis Antwerpen rond 20 uur het startschot gegeven van de langverwachte ‘Kampioenen’-marathon. Meer dan 1.000 mensen zullen er 24 uur lang genieten van de beste afleveringen uit de 21 seizoenen van de Eén-reeks.

Acteur Luk D’Heu mocht, als zijn personage ‘burgemeester Freddy’, het startschot geven van een 24 uur durende tv-marathon. Een evenement dat eigenlijk begon als een onschuldige boodschap op Twitter: Laura postte daar in oktober het idee om 24 uur lang naar afleveringen van ‘De Kampioenen’ te kijken. Haar tweet werd massaal gedeeld en trok de aandacht van de VRT en Kinepolis.

Vandaag genieten meer dan 1.000 mensen in Antwerpen van de fratsen van Pol, Marckske, Boma en co, verspreid over vijf zalen. De marathonkijkers krijgen drie maaltijden, enkele leuke extra’s en 24 uur Kampioenensfeer. Ze zijn ook in blijde verwachting, want heel wat acteurs uit de reeks komen vanavond langs om de finale mee te volgen op groot scherm: onder meer Boma, Xavier, Pol, Doortje, Fernand, Carmen, Maurice, Pascale, Goedele en Bieke worden verwacht.