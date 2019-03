In beeld. De acht artiesten van ‘Liefde voor muziek’ zijn op weg naar Spanje (en nu vooral niet verklappen welk nummer ze coveren) Mark Coenegracht

04 maart 2019

00u00 0 TV Ze vielen amper op, gisterochtend op de luchthaven van Zaventem, de acht artiesten die elkaars repertoire zullen coveren in de nieuwe reeks van 'Liefde voor Muziek'. De bende toptalenten vertrok richting Sevilla voor een drukke week vol opnames.

Artiesten zien er op een zondagochtend toch ietwat anders uit dan 's avonds in de spotlights op een podium. Weinig glamour en glitter bij Laura Tesoro: volledig in het zwart gekleed, petje op het hoofd. Ook Bart Kaëll reisde in vrijetijdskledij, Milow in slobberbroek op sportschoenen. De Nederlandse Ilse DeLange oogde fris als het knappe buurmeisje van om de hoek. Jan Leyers was zijn nonchalante zelve - en tevens te laat op de luchthaven. Stef Kamil Carlens was de meest onopvallende passagier. En dan enigszins opgekleed: de broers Walschaerts van Kommil Foo.

Om halftien vertrokken ze richting Malaga, waarna ze doorreden naar een chique bestemming op een halfuurtje van Sevilla. Daar staat hen deze week een druk programma te wachten. Een paar avonden worden er twee afleveringen ingeblikt, één avondje is er de luxe van één reeks optredens.

Slecht weer

Al was het grootste werk al afgerond voor het vertrek. Iedereen heeft zijn songs immers al gekozen en bewerkt - nu is het vooral kwestie dat lijstje geheim te houden, om de volgende dagen iedereen omver te kunnen blazen met zijn covers.

Eén tegenvallertje op weg richting Sevilla. Bij aankomst gisterenmiddag was het nog volle zon en 25 graden, maar Jan Leyers wist al dat het nadien een stukje minder zou worden - woensdag zelfs een hele dag regen. Gelukkig moet er, in tegenstelling tot het eerste seizoen van 'Liefde voor Muziek', niet meer buiten opgetreden worden. Weg dekentjes, weg bibberende muzikanten.

Hoe deze bonte bende elkaars repertoire onder handen neemt en of daar nieuwe zomersingles tussenzitten, ontdekken we later dit voorjaar op VTM.