IN BEELD. ‘Callboys’ krijgen eigen merchandising SH

12 september 2019

16u31 3 TV Goed nieuw voor fans van ‘Callboys’, want binnenkort kun je letterlijk met Devon, Jay, Randy of Wesley om je lijf lopen. VIER, Mister T en Brooklyn slaan de handen in elkaar voor een exclusieve ‘Callboys’-collectie.

In ‘Gert Late Night’ krijgen we een eerste blik van de exclusieve T-shirts en boxers waarna de merchandise wordt voorgesteld in Brooklyn Oostende. Jay/Jeremy Vleugels en Randy Paret hebben alvast bevestigd dat ze naar de winkel in Oostende zullen afzakken.