IN BEELD: alle performances in de finale van 'Belgium's Got Talent' MVO

25 mei 2018

21u40 5 TV De finale van 'Belgium's Got Talent' zit boordevol enthousiaste finalisten die het publiek willen overtuigen van hun kunnen. Het zal zonder twijfel een moeilijke beslissing worden voor de kijkers, want alle deelnemers halen het onderste uit de kan.

Leen en Angelo bijten de spits af met een indrukwekkende mix van Jive en Rumba. Het Limburgse latinduo zwiert over het podium op de tonen van Bruno Mars. Let vooral op het verrassende kledingtrucje!

Dat Sonita de pannen van het dak kan zingen, daar is geen twijfel over. Maar, kan ze ook in de pumps van Queen B wandelen? Ze bewijst zichzelf met het aartsmoeilijke 'Listen' van Beyoncé.

Aya’s grote droom? Zich ooit kwalificeren voor de Olympische Spelen. Een plaatsje in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ is alvast een goede repetitie hiervoor. Ze doet voor haar ritmische gymnastiek beroep op een hoepel, bal en touw. Met deze attributen duikt ze de jungle in voor een beestige act. Nog meer goed nieuws: Aya werd zopas ook Belgisch kampioen!

Eén groot spektakel; zo mogen we de act van Jimmy Verbaeys en Noah Kuavita noemen. De turnende Olympiërs kiezen deze keer voor nieuwe toestellen die het volledige podium beslaan. Dit - in combinatie met én hun kunnen, én de beats van Dimitri Vegas & Like Mike - moet zorgen voor een onvergetelijke act.

Het is geen geheim dat An Lemmens een favorietje heeft; namelijk danscrew ‘Avant Garde Collective’! De 7-koppige danscrew heeft een unieke stijl, maar toch slagen ze erin om opnieuw een andere kant van zichzelf te laten zien. Met een ingetogen act op een nummer uit ‘The Secret Life of Walter Mitty’ proberen ze niet enkel An, maar vooral Vlaanderen, te veroveren.

De groep ‘Get Insane’ is al meer dan 10 jaar bezig met extreme sports. Keer op keer zorgen ze ervoor dat de jury en het hele publiek op het puntje van hun stoel zit. Tijdens de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ zorgen ze voor nog meer spektakel met behulp van hun BMX’en, pocketbikes en steps.

Percussiegroep ‘DrumSpirit’ staken hun trommels in een nieuw jasje. Show verkopen ze dit keer op het toepasselijke ‘The Greatest Show’ uit de gelijknamige film.

Lovebirds Tascha & Ian doen de studio wegdromen met hun acrobatische act op Tom Walkers hit ‘Leave A Light On’.

We zagen Anneke Ghysens in het verleden al passeren in ‘So You Think You Can Dance’. Ondertussen heeft ze haar droom waargemaakt en een eigen danscompagnie opgestart: ‘CompAni-One’. Met een nieuwe choreo van moderne dans probeert Anneke haar crew Vlaanderen te veroveren.

Gilles Thiry; brandweerman op de job, acrobaat daarbuiten. Tijdens de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ verkent hij opnieuw hogere regionen aan zijn Chinese mast. Gilles brengt een persoonlijk verhaal over een overleden vriend, waaraan hij ook zijn opvallende tattoo dankt.

Lone Haelemeersch en Nathan Carpels, beter gekend als ‘Twice’ én de ‘Golden Buzzer’ van Stan, overtuigen met hun moderne choreografie vol latin invloeden.

Tijdens ‘Belgium’s Got Talent’ is Mathias geëvolueerd van bescheiden turner met een droom naar een echt showbeest. Hij onderging tijdens zijn parcours een ware transformatie tot performer. Tijdens de finale van BGT spat hij van het podium met een acrobatische combinatie op de grond én in de lucht.