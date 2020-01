In 2017 vocht hij nog tegen kanker, nu schittert Frederik Laeremans in ‘The Sky is the Limit’

MC

29 januari 2020

12u00 0 TV Reportagemaker Peter Boeckx heeft ‘The Sky is the Limit’ vanonder het stof gehaald - zij het wel met een nieuwe groep succesvolle en ambitieuze Vlamingen. In de eerste aflevering neemt de 32-jarige Frederik Laeremans een prominente plek in. In de zomer van 2016 werd bij hem teelbalkanker vastgesteld. De Herseltse zaakvoerder van ‘Superbeton’ knokte echter keihard terug en met succes: zijn bedrijf doet het vandaag de dag beter dan ooit.

Dat hij financieel zowat alles te danken heeft aan zijn grootmoeder en aan zijn ouders, geeft Frederik grif toe: “Het op eigen houtje maken is niet direct mijn verhaal”. Toch is hard werden de jongeman, ondanks een schijnbaar miljonairsleventje, niet vreemd. “Kanker heeft mij niet in, maar net uit de hoek geslagen”, getuigt hij.

Frederik had in 2017 nog maar net de zaak overgenomen van zijn vader toen hij werd getroffen door teelbalkanker met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. In plaats van een droomfeest met de vrienden op Mykonos, moest Frederik naar het ziekenhuis. Een operatie en chemotherapie volgden. “Ik ben nooit bij de pakken blijven zitten en ben altijd blijven doorwerken.” De kankerstrijd heeft hem wel veranderd. “Ik ben serieuzer geworden”, klinkt het. Al valt daar bij vlagen weinig van te zien in ‘The Sky is the Limit’. Zeker wanneer hij ons meeneemt in zijn gigantische villa, is het nu en dan lachen met de eigenzinnige maar peperdure smaak van de jongeman. “Vrienden zeggen we eens dat ze mijn smaak wel eens raar vinden. Dan kunnen ze beter zeggen dat ze het lelijk vinden. Maar dat doen ze niet”, lacht Frederik.

Dat ‘The Sky is the Limit’ hem straks misschien tot BV zal bombarderen, trekt hij zich niet aan. “Het kan zijn dat ik misschien de smaakmaker word, maar dat is absoluut niet de ambitie. Ik ben gewoon mezelf: een boerke uit de Kempen.”

