In 10 seconden van de hemel naar de hel: het beste uit de vijfde aflevering van ‘De Slimste Mens’



Mark Coenegracht

22 oktober 2018

23u00 0 TV Hij opereert normaal nooit zelf, maar toch liet ‘Topdokter’ Guy T’Sjoen zich in de finale strategisch onder de score van nieuwkomer Tourist LeMC zakken. Zaakje beklonken, ticket voor een derde deelname op zak, zo leek het. Maar dan verkwanselde de dokter het helemaal. Hij vond geen drie juiste antwoorden en dacht te lang na. Tourist LeMC had aan één goed antwoord genoeg en stuurde zijn concurrent naar huis. ‘De Slimste Mens’ blijft een raar spelletje. Behalve voor Julie Colpaert, die zich opnieuw tot winnares kroonde.

Een volle week hebben we moeten wachten op de komst van Stefaan Degand. Zijn eerste verschijning als jurylid was het wachten waard. In een perfect duo met Bart Cannaerts kaapte hij ‘subtiel’ de uitzending. Met fijne een-tweetjes, een te gek gedicht voor Julie en nu en dan complete verbale onzin, zoals alleen Stefaan Degand die kan uitkramen. Zalige man.

Het spel zelf kende een inmiddels klassiek verloop. Drie kandidaten nemen het tegen elkaar op en in de filmpjesronde maakt Julie Colpaert het verschil. Vijf deelnames inmiddels en al vier overwinningen. De VTM-journalist is nu al zeker van een stek in de finaleweken. Elke extra deelname zet haar een trapje hoger in het klassement.

Nieuwkomer Tourist LeMC, die eigenlijk Johannes Faes heet, leek schuchter. Indien het geen quiz-antwoorden waren, beperkte hij zich doorgaans tot een bondig ‘ja’ of ‘neen’. Al maakte hij met zijn droge humor veel goed bij de jury.

Erik Van Looy zorgde dan zelf maar voor de extra randanimatie. Tijdens de quiz verklapte hij dat hij Julie Colpaert in onderbroek backstage tegen het lijf was gelopen. “Ik had een probleem met mijn nagellak waardoor ik mijn broek niet meer kon afstropen om naar het toilet te gaan”, klonk het. Waarop Stefaan Degand het niet kon nalaten om te melden dat iedereen zo zijn rituelen heeft.

De quiz zelf verliep iets te voorspelbaar om echt spannend te zijn. Al waren er wel lichtpuntjes. Zoals de goeie tip van Bart Cannaerts die door de spelers werd omschreven als een schreeuw van een struisvogel of een panter. Terwijl het simpelweg een dolfijn was.

Al even leuk was het hilarisch onderonsje over Patrick, de friturist van Frituur Vivianne in Wielsbeke. ‘Beste reclame ooit’, vond Van Looy. De uitbater blijkt bovendien een fan te zijn van Tourist LeMC.

De leukste quotes

Stefaan Degand (op de vraag of Tourst LeMC zijn favoriete rapper is): “Neen. De gebroeders Borlée. Die gaan heel rap.”

Stefaan (in een ode aan Julie Colpaert): “Jouw goddelijke haren wapperen in de koude aircolucht. Het enige wat Dany Verstraeten nog kan produceren is een warme zucht. Engelen hoog in de hemel zingen vijfstemmig jouw naam.”

Stefaan (op de vraag of er een beest in hem zit): “Een koe.”‘

Tourist LeMC: “Ik loop graag naar de top van het MAS, in Antwerpen. Als ik tijd heb. In het museum zelf ben ik nog nooit geweest.”

Een mompelende Guy T’Sjoen bij een vraag over Véronique De Kock: “Ik heb die nog behandeld.”

Kantelmomenten

Na de opwarmronde ‘3-6-9’ waarin Julie Colpaert alweer meteen voorsprong neemt, vergroot ze in de ‘Open Deur’ het verschil met de concurrentie.

Guy T’Sjoen is de beste puzzelaar van het lopende seizoen. Hij draait Tourist LeMC een flinke loer door alle antwoorden van de zanger binnen te halen. Vreemd dat geen van de drie het woord ‘dashcam’ wist te vinden.

Geen van de kandidaten weet het verschil te maken in de fotoronde. Vooral de mannen laten de kans liggen.

Tourist LeMC speelt een perfecte filmpjesronde, maar een falende Guy T’Sjoen duwt Julie Colpaert in een ideale positie. Zij speelt het fluitend uit.

In de finale lijkt de ‘Topdokter’ het strategisch te halen van de zanger, maar hij faalt op het moment van de waarheid.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 436 sec.

2. Tourist Le MC 309 sec.

3. Guy T’Sjoen 206 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 5 deelnames, 4 overwinningen, 1 gewonnen finale

2. Saïd Boumazoughe 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 verloren

3. Guy T’Sjoen 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren

4. Liesa Naert 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier komt er woensdag bij. Op dinsdagavond is er uitzonderlijk geen aflevering van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. De quiz moet uitzonderlijk wijken voor een avondje Champions League-voetbal.