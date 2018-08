Imke Courtois heeft het moeilijk met vergankelijkheid: "Vreselijk hoe ik mijn ouders nu ouder zie worden" TDS

23 augustus 2018

06u00

Bron: VRT 0 TV Vanavond is Imke Courtois te gast In 'Het zomert met' op één. Bruno Wyndaele leert de romantische kant van de voetbalanalist kennen - Imke vertelt dat ze vijf jaar gewacht heeft op haar eerste liefde - en ook haar kwetsbare zijde komt aan bod.

Imke Courtois vertelt vanavond een romantisch verhaal over haar eerste vriendje. De ex-voetbalster was sinds haar dertiende verliefd op dezelfde jongen, maar hij was al 18. “Ik was te jong en ik moest wachten. Dat is een lang verhaal geweest in mijn jeugd.” Ze heeft vijf jaren gewacht, tot ze oud genoeg was. “Ik vind het leuk om me eindeloos lang te verliezen in de liefde”, vertelt ze daarover. De relatie heeft nadien 5 jaar geduurd. “Het was nóg mooier geweest als we ook nog getrouwd waren en kinderen hadden gekregen.”

Vier kamelen

Imke neemt haar jeugdvriendin Karen mee met wie ze niet alleen voetbalde maar ook veel kattenkwaad uitstak. “We deden Jackass na.” Tijdens de zomer speelde Imke vooral op het platteland, maar ze is ook eens naar Tunesië geweest: “Mijn moeder vertelt steeds dat ze daar vier kamelen voor me hebben geboden.”

Kwetsbaar

Tussen alle vrolijkheid verrast Imke ook met haar kwetsbare kant. “Ik ben een vrolijk persoon, maar ik heb zeker mijn kwetsbare momenten. Ik zal in schoonheid ook altijd een stukje verdriet voelen.” Vooral vergankelijkheid en het besef dat dingen voorbijgaan, vindt Imke moeilijk. “Ik zie mijn ouders nu ouder worden. Vreselijk. Ik kan stilstaan bij het idee dat dingen vergankelijk zijn. Dan zie ik iets moois en dan weet ik dat het meteen voorbij kan zijn”.

