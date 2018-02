Imitator Guga Baúl kent soms het verschil niet meer tussen zichzelf en zijn typetjes: “Schizofrenie is mij niet vreemd” MVO

26 februari 2018

10u34 2 TV “Ik kan mij soms verliezen in een typetje”, geeft imitator Guga, in het echte leven Laurent Gaëtan Bailleul, toe in 'Alloo bij'. “Schizofrenie is mij dan ook niet vreemd. Het gevoel dat je andere mensen kan en wil zijn, is apart. Het is deels ook een vlucht uit de realiteit. Als ik thuis kook, ben ik soms Sergio Herman. Dan moet Tine mij tot bedaren brengen.”

Samen met 'Tegen De Sterren Op'-collega Tine Embrechts heeft Guga twee jongens, Gaston en Maurice. Daarnaast heeft Tine nog twee kinderen uit een vorig huwelijk. Over hun gezinsleven praten de twee acteurs onomwonden: “Een pasgeboren baby, een peuter en twee pubers in huis is soms een echte hel”, lacht Tine. Guga: “Een samengesteld gezin is ingewikkeld, maar ook erg boeiend. Je leert veel over jezelf bij”. Aan Luk verklapt Guga bovendien waarom Tine de vrouw van zijn leven is.

Luk neemt Guga mee naar Oostende, zijn thuishaven. Aan zijn oude school heeft Guga alleen maar mooie herinneringen. “Ik ben een nostalgisch persoon. Ik heb deze school al meermaals opnieuw opgezocht. Het is dan pure melancholie die komt bovendrijven bij mij. Het doet pijn om te beseffen dat de tijd zo snel voorbij gaat”, mijmert hij. In de schoolgangen loopt Guga zijn vroegere schooljuf tegen het lijf die, op Luks vraag, Guga’s uitmuntende schoolrapporten nog eens bovenhaalt.

In Oostende bezoekt het duo ook het zaaltje waar Guga zijn eerste try-outs heeft gedaan: ‘t Oostends Variété Theater. Tot zijn ontsteltenis stelt Guga vast dat het pand volledig wordt afgebroken. “Dit theater is een mythische plek. Ik denk dat ik voor alle comedians en theatermakers spreek als ik zeg dat het enorm triest is dat deze zaal verdwijnt”. Dat laat Luk zich geen twee keer zeggen. Hij trekt met Guga naar het stadhuis, waar ze samen het Oostends patrimonium willen verdedigen bij burgemeester Johan Vande Lanotte. Zelfs een beveiligde deur houdt Luk en Guga niet tegen…

'Alloo Bij', dinsdag 27 februari om 21.40 bij VTM