Imen kapot na bedrog van Remco tijdens ‘Love Island’: “Hij heeft mijn hart gebroken en niet eens sorry gezegd” Isabelle Deridder

13 oktober 2020

13u00 0 TV Ze voelde vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met Remco Diepenhorst (25) en na een tijdje leek die ook wederzijds, tot Imen Dirie (25) vlak voor de finale van ‘Love Island’ een koude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. “Eerst zei hij nog dat hij twijfelde. Niet dus. Hij heeft mijn hart gebroken en niet eens sorry gezegd”, aldus Imen.

Hoe ben jij te weten gekomen dat Remco z’n pijlen op iemand anders had gericht?

Een aantal dagen voor Viktor en Holly (de presentatoren van ‘Love Island’, nvdr) hem confronteerden, heeft Remco tegen mij gezegd dat er iemand was in Nederland. Hij liet weliswaar uitschijnen dat hij twijfelde tussen ons beiden. Remco zei dat hij misschien op haar verliefd was, maar dat hij het niet zeker wist.

Toen Viktor en Holly verhaal kwamen halen, vertelde hij wel een andere versie.

Ik weet niet hoe de vork precies in de steel zit, maar ik weet wel dat ik hier enorm door gekwetst ben. Toen ik eenmaal wist dat Remco twijfelde, heb ik trouwens een aantal keer aangegeven dat ik naar huis wilde gaan. Maar Remco wilde blijven, omdat hij ‘ons’ een kans wilde geven.

Jij geloofde dat.

Na ‘Casa Amor’ - toen de jongens tijdelijk in een andere villa verbleven en nieuwe dames leerden kennen - zei Remco dat hij me echt had gemist en dat hij gevoelens voor mij had. Toen ik hem dat hoorde zeggen, dacht ik dus dat het tussen ons wel in orde zou komen.

Toen jullie een nachtje in de hideaway wonnen, leek dat inderdaad het geval.

Hij gaf me toen een mooi briefje en zei dat hij van me hield, dus ja... Ik ging ervan uit dat hij oprecht was.

Maar dat bleek dus niet het geval.

Enkele dagen voor de onthulling op televisie zag ik hem zitten, in gedachten verzonken. Ik vroeg toen aan wie of wat hij dacht. ‘Dat weet je’, zei hij. Toen werd het duidelijk dat hij een spelletje met me had gespeeld. Ik dacht de weken voordien dat ik in een koppel zat met iemand die het moeilijk vond om z’n gevoel te uiten. Toen ik een videogesprek had met de ouders van Remco, zei z’n mama tegen me dat Remco’s vader precies hetzelfde is. Ook voor hen kwam het als een verrassing dat Remco al iemand anders had.

Heeft Remco zich geëxcuseerd?

Nee. Dat heeft hij in de villa niet gedaan en tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen ‘sorry’ gehoord. Het feit dat hij zich niet eens wil excuseren, dat doet me wel pijn.

De populairste jongen van Nederland zal hij op deze manier alvast niet worden...

Ik heb mijn hart gegeven aan hem en ben altijd eerlijk geweest daarover. Dus ja, ik had wel iets van oprechte gevoelens terugverwacht. Begrijp me niet verkeerd: ik had het geen probleem gevonden, als hij vanaf het begin had gezegd dat het niet wederzijds was. Dan had ik kunnen kijken of ik met iemand anders een klik had.

Hij heeft jouw kans op ware liefde afgepakt.

Daar komt het wel op neer, ja. Hij heeft gewacht tot ik verliefd was geworden, zodat hij veilig zat.

Deed hij het dan puur voor het geld?

Ik snap dat heel wat mensen dit nu denken, maar dat durf ik niet te zeggen. Het enige dat ik zeker weet, is dat ik achterblijf met een grote teleurstelling. Ik heb vanuit mijn gevoel gehandeld en gaf echt om hem, maar ja...

Denk je dat jullie ooit bevriend kunnen zijn?

Voorlopig niet. Als ik Remco nu toelaat in mijn leven, ga ik nog meer gekwetst worden. Ik moet nu voor mezelf kiezen en veel harder zijn.

Ga je alle afleveringen ooit opnieuw bekijken?

Ja, ook al weet ik nu al dat het pijn gaat doen. Ik moet dat doen, voor mezelf. Uiteindelijk kom ik hier sterker uit. Maar ‘t zal nog even duren.

Over sterk zijn gesproken: jij hield je opvallend kranig toen hij z’n bedrog aan Viktor en Holly toegaf.

Ik ging nochtans helemaal kapot vanbinnen. Ik had gehoopt dat Remco toen de waarheid zou vertellen en sorry zou zeggen. Maar dat is niet gebeurd. Daar baal ik echt van.

Op sociale media krijgt Remco er stevig van langs.

Dat vind ik, ondanks alles, erg moeilijk om te zien. Ik hoop dat mensen begrijpen dat het niet mijn bedoeling is om Remco de grond in te boren, want hij heeft al heel veel haat over zich heen gehad. Maar ik blijf erbij dat hij zich wel had mogen excuseren. Misschien dat de reacties van de kijkers dan ook anders waren geweest.

Al verandert dat natuurlijk niets aan het feit dat hij jou wekenlang belogen heeft.

Klopt...

Het zou me niets verbazen als jij - op z’n minst tijdelijk - je geloof in de liefde kwijt bent.

Ik wil eerst de tijd nemen om dit alles een plaatsje te geven. Toen mijn vorige relatie verkeerd liep, ben ik een tijdje in therapie geweest. Dat ben ik nu niet van plan, maar ik ga wel de tijd nemen om dit alles te verwerken. Ik besef dat ik verder moet met mijn leven, hoe moeilijk dat ook is. Blijven hangen in mijn verdriet gaat me echt niet helpen.

Denk je dat je binnen afzienbare tijd terug een relatie wil?

Pas als ik alles verwerkt heb, wil ik mijn hart terug openstellen. Ik ga niet meer de fout maken om voor iemand te kiezen die z’n gevoelens niet op orde heeft. De man die mij wil veroveren, zal voor de volle honderd procent voor mij moeten gaan.

