Imelda werd door haar paard omvergelopen en heeft dringende zorg nodig DBJ

17u04

Bron: VRT 0

Vanavond is er opnieuw een aflevering van de realityreeks 'Spoed 24/7'. Een van de slachtoffers is Imelda die op de spoedafdeling wordt binnengebracht met zware verwondingen. Haar paard liep haar omver en ze belandde met haar achterhoofd tegen de stalling. Ze was twee minuten buiten bewustzijn en herinnert zich niets meer. De dokters nemen onmiddellijk een scan en houden haar toestand goed in de gaten.

vrt Spoed 24/7