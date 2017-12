Ilse Beyers uit 'De Gelukzoekers' openhartig over haar vader: "Hij heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd, maar in die tijd werd dat zo niet gezegd" Redactie

Ilse Beyers vertelt in de tweede aflevering van 'De Gelukzoekers' over haar vader Jozef, die 30 jaar geleden is overleden.

