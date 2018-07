Illusionist doet alle monden openvallen in 'America's Got Talent' met onmogelijke truc TDS

04 juli 2018

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 97 TV Illusionist Rob Lake heeft met een ogenschijnlijk onmogelijke act de hele zaal van ' America's Got Talent' met verstomming geslagen. Hij voerde er een 'verschijntruc' uit, waarbij hij compleet uit het niets op het podium opduikt. Een mond zou voor minder openvallen.

Rob Lake is fulltime illusionist. Hij stopte met zijn studies toen hij 20 was om zijn grote droom na te jagen. "En dat baarde mijn ouders en familie in het begin enorme zorgen. Ze dachten dat ik een ongelooflijk domme beslissing had genomen", zegt Rob tegen de jury. Toch liet hij zich niet uit het lood slaan, en is hij klaar om te verbazen. "Ik heb me mijn hele leven voorbereid op dit moment. Zoveel betekent dit voor mij."

Hij begint meteen aan zijn act. De benodigdheden? Een platform in het midden van het podium, en een handvol vrijwilligers uit het publiek om alles nauwlettend in de gaten te houden. Hij roept er ook jurylid Heidi Klum en presentatrice Tyra Banks bij als bevallige assistentes. Hij heeft tevens een camera in de hand, die het hele gebeuren live op een groot scherm uitzendt. Zo kan het publiek in de zaal controleren wat er allemaal gaande is.

Onmogelijk

"Ik heb mezelf getraind om échte magie te beoefenen", begint de illusionist. "Om het nog onmogelijker te maken, ga ik nu de zaal verlaten". Hij maakt onderweg nog een selfie met Simon Cowell, maar verdwijnt dan door de deuren. Klum en Banks wordt opgedragen op het platform te staan, en er een groot wit gordijn vast te houden. Ze worden omringd door de mensen uit het publiek, zodat er vanuit alle hoeken ogen gericht staan op het platform. "Deze omstandigheden maken een illusie fysiek onmogelijk", verzekert de illusionist.

Tijd voor het moment suprême. "1... 2... 3... laat het gordijn vallen", draagt Rob op. En jawel, daar staat hij, midden op het platform. Alsof hij de zaal wist in te teleporteren. "Wat?!", schreeuwt Tyra. De toeschouwers in de zaal én de juryleden kunnen hun ogen niet geloven. De hele truc wordt op z'n minst gezegd op luid gejuich onthaald.