IJzersterke kandidaat zet strategische rivaal buitenspel in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

29 oktober 2019

22u25 0 TV Perfect strategisch spelen is geen garantie voor winst of overleven in ‘De Slimste Mens’. Vraag dat maar aan de dartele MNM-presentatrice Laura Govaerts. ‘Kat in het bakkie’ zag je haar denken, nadat ze zich strategisch had laten zakken in haar eerste finale. Maar een vraag over kerkleiders bleek te moeilijk. Sopraan Astrid Stockman won de aflevering alweer.

Een onwaarschijnlijke finaleronde was het tussen Laura Govaerts en Sebastien Dewaele. Sebastien startte met een achterstand en opende slecht. Laura speelde sluw en liet zich bij de ‘Spider-Man’-vraag strategisch zakken, maar struikelde over namen van pausen. Sebastien speelde met Franciscus I en Johannes Paulus II simpel uit.

Voordien bleek sopraan Astrid Stockman veel te sterk voor haar concurrenten. Haast met vingers in de neus haalde ze het ticket voor een zesde deelname binnen. Daarmee komt ze naast koploper Lotte Vanwezemael te staan. De sopraan speelde strak en geconcentreerd. Had wat geluk toen ze juist gokte, maar pikte ook in totaal 100 seconden van de concurrenten in de filmpjesronde.

Het dipje van maandagavond waren we al bij aanvang van de tiende aflevering vergeten. Met grote dank aan jurylid Jeroom. Gekoppeld aan Jani Kazaltzis, mocht hij à volonté homo-moppen tappen, want daarvoor ging telkens een munt in de pot voor ‘Demiclowns’, de vzw voor mensen met dementie en hun omgeving, waar kandidaat Sebastien Dewaele zich voor inzet.

De leukste quotes

Laura (stelt zichzelf voor): “Ik ben 1 meter 85. Eigenlijk nog wat groter, maar ik zeg altijd 1 meter 85. Mijn vriend is een klein beetje kleiner. Maar hij heeft een volumineus kapsel.”

Jeroom (over Jani): “Hij ziet er niet Grieks uit. Maar zijn familie wel. Daarnet zei hij nog dat mijn snor hem heel hard aan die van zijn moeder deed denken.”

Jeroom (over uiterlijk Jani): “Het verbaast me dat hij zoveel tijd steekt in zijn uiterlijk, want ’s avonds zie je daar toch niets van in de dark room.”

Jeroom (over Astrid): “Ze is de mooiste en beste sopraan van Europa. Ik ken er zelf niks van, maar ze heeft het daarnet zelf vijf keer gezegd.”

Jani (over de Game Boy): “Ik heb wel een ‘game boy’ gehad. Mijn buurjongen.”

Kantelmomenten

Nieuwkomer Laura verliest veel tijd met haar puzzel. Astrid heeft meteen honderd seconden voorsprong.

Een gemakkelijke fotoronde voor Laura en Sebastien, en een erg moeilijke ronde voor Astrid, die intro’s van bekende songs moet neuriën, brengt de hele boel samen. Er is slechts een verschil van acht seconden tussen de eerste en de laatste plaats.

De filmpjesronde werkt perfect en maakt duidelijk dat Astrid de sterkste speler is.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Astrid Stockman 419 sec.

2. Laura Govaerts 379 sec.

3. Sebastien Dewaele 337 sec.

De stand

1. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

2. Astrid Stockman: 5 deelnames, 3 overwinning, 2 finales gewonnen

3. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Natalia: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Sebastien Dewaele: 2 deelnames, 2 finales gewonnen

6. Tinne Oltmans: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Geike Arnaert: 2 deelnames, 1 overwinning, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Sportanker Bart Raes