Ierse komiek Sean Hughes (51) overleden LB

15u55

Bron: The Independent, The Guardian, Evening Standard 1 rv TV De Ierse komiek Sean Hughes is aan een hartaanval overleden. Hughes, die kapitein was in het BBC-comedyprogramma 'Never Mind the Buzzcocks', werd slechts 51 jaar.

Hughes werd in Londen geboren maar groeide op in Dublin. Volgens Britse media overleed hij in het ziekenhuis na een hartaanval.

Hughes maakte in 1987 zijn debuut in The Comedy Store en won de prestigieuze Perrier Comedy Award voor zijn show 'A One Night Stand with Sean Hughes'. Hij was de jongste winnaar van de prijs ooit. Hughes trok met zijn show niet enkel door Groot-Brittannië, hij kende ook succes in de VS, Canada en Australië. Meest bekend is hij echter om zijn deelname aan 'Never Mind the Buzzcocks' en zijn sitcom 'Sean's Show'. Hij speelde ook een rol in de cultfilm 'The Commitments' uit 1991 en in de tv-reeks 'The Last Detective'.