Iedereen Team Meghan na eerste bedrog in 'Temptation': "BAM 5-1!"

16 februari 2018

09u27 0 TV Amper vier dagen heeft het geduurd vooraleer het eerste koppel ten prooi is gevallen aan de verleiders. De Oostendse Meghan (18) zwichtte voor de charmes van verleider Joshua, nadat ze aan het kampvuur beelden had gezien van haar vriend Kevin.

Meghan zag aan het kampvuur beelden van Kevin die in een hangmat op het strand zijn handen niet kon thuishouden. Bovendien was hij in de relatie al vijf keer vreemd gegaan en was deze deelname aan zijn laatste kans.

Meghan bleef na de beelden aan het kampvuur niet bij de pakken zitten. Ze keerde terug naar het resort, bestelde een wodka en zocht het gezelschap op van verleider Joshua. Mét goedkeuring van de kijkers.

Ga ervoor Megan. Want dat gaat Kevin ook doen #temptationisland Sexy Sherlock hair(@ SannePotterhead) link

Bam 5-1! #temptationisland Nico Krooshof(@ NicoGld) link

Ik ben normaal 500% tegen bedriegen maar die Kevin had het echt wel komen hoor. You go girl #temptationisland Lindsey(@ hobbitlindsey) link

Nuja geef Megan eens ongelijk. Ik bedoel Kevin of Joshua ? Ik zou het ook wel weten ze. 😏 #TemptationIsland pic.twitter.com/ivDFicWbfa Femke 🌼(@ Femke_23) link

Eerst kruipt ge zelf 5 keer op een ander, maar wanneer uw vriendin dan een ander kust, laat ge haar alleen achter in Spanje?



Haha en gij noemt haar "koekeroend"?😂'K hoop oprecht da ze de tijd van haar leven heeft op da eiland man..#teamjoshua #temptationisland #ciaociaokevin👋 Jolene Bols(@ jolenebols) link

“Ze heeft gedronken, ik zie dat. Dan wordt ze wat emotioneel”



NEE GAST, DAT KOMT OMDAT GIJ HAAR 5x HEBT BEDROGEN, ONOZELE FOEMP! #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/z2JIb5bnZA Laura Vos(@ voslaura91) link

"Hey ik ben Kevin en ga 5x vreemd maar vertrouw mij aub. Zie wel da ge zelf ni kust met iemand of ik pak de vlieger terug"



Ik hou van zijn 5 a 6 hersencellen!!!!!! #TEMPTATIONISLAND AMIR MOTAFFAF(@ PerzMusic) link

Als iemand het verdient om seks te hebben met een ander, is het Megan wel, geniet er van meiske! #temptationisland Sofie Van Hooydonck(@ Pantherinadream) link

