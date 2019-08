Iédereen kent ze, maar loopt ze voorbij op straat: dit zijn de gezichten achter onze favoriete cartoons MVO

01 augustus 2019

12u58 28 TV De naam Russi Taylor deed misschien bij weinig mensen een belletje rinkelen, maar wanneer men erbij zei dat de stem van Minnie Mouse helaas overleden was, zorgde dat wél meteen voor internationale rouw. We kennen ze allemaal: de stemmen van onze favoriete cartoons, maar we zouden ze zonder twijfel voorbijlopen op straat.

Taylor was sinds 1986 te horen als Minnie Mouse, de partner van Mickey - hét uithangbord van The Walt Disney Company. Daarnaast leende ze haar stem aan onder meer ‘The Simpsons’. Minnie Mouse vormde niet alleen in de tekenfilms een koppel met Mickey: Taylor zelf was sinds 1991 getrouwd met Wayne Allwine, de stem achter Mickey Mouse. Ze waren samen tot Allwine in 2009 overleed.

Maar Minnie en Mickey zijn natuurlijk niet de enige iconische figuurtjes in de tekenfilmwereld. Vele personages volgen we al tientallen jaren op de voet. We kennen hun oneliners, we weten alles over hun fictieve zelf, maar wie zijn nu eigenlijk de gezichten áchter onze geliefde cartoons?

Goofy, door Bill Farmer

Naast Mickey en Minnie zien we maar al te vaak hun slungelige maar lieflijke vriend, Goofy. Bill Farmer (66) speelt de rol al sinds 1987, en is daarnaast ook te horen als de officiële stem van Pluto, de hond. Hij was erg aangedaan door het overlijden van Russi Taylor. “Ze was als familie voor mij”, liet hij weten. “Ik zal haar enorm gaan missen.”

Donald Duck, door Tony Anselmo

De iconische rol van Donald, met de opvallende, ‘kwakende’ stem, werd 50 jaar lang gespeeld door Clarence Nash. Sinds de acteur in 1985 overleed, werd de fakkel doorgegeven aan stemartiest Tony Anselmo (59). Hij speelt de rol van Donald vandaag de dag in zo goed als alle Disneyproducties. De officiële stemmen van alle Disneypersonages worden trouwens ook gebruikt in de pretparken van het bedrijf.

Homer Simpson, door Dan Castellaneta

Dan (61) is zonder twijfel één van de groten in de cartoonwereld. Hij is al sinds het eerste seizoen de stem van Homer Simpson. Daarnaast speelt hij in ‘The Simpsons’ nog enkele andere rollen, zoals die van Opa Simpson, Barney Gumble, Martin Prince, Hans Moleman en Krusty the Clown.

Bart Simpson, door Nancy Cartwright

De ‘Bartman’ is in feite helemaal geen man. Zijn stem wordt ingesproken door Nancy Cartwright (61), die trouwens ook de stemmetjes van bullebak Nelson en de trage Ralph inspreekt. Het was de bedoeling dat ze auditie kwam doen voor de rol van Lisa Simpson, maar ze vond de rol van Bart interessanter. Ze kreeg de job diezelfde dag nog aangeboden en in 1992 won ze zelfs een Emmy voor haar werk. Naast ‘The Simpsons’ is ze ook nog te horen in ‘Rugrats’, als de kleine, roodharige Chuckie Finster.

Winnie The Pooh, door Jim Cummings

Jim Cummings (66) is geen vreemde binnen de wereld van Disney. Hij speelde al mee in verschillende Disneyfilms zoals ‘Aladdin’, ‘The Jungle Book’ en ‘Princess And The Frog’, maar hij is vooral bekend voor zijn rol als Winnie The Pooh, het dikke beertje dat verzot is op honing. In dezelfde films en series spreekt hij ook de stem van Tijgertje in. In de recente live action-remake van Pooh en zijn vriendjes, ‘Christopher Robin’, is zijn stem ook te horen.

Spongebob Squarepants, door Tom Kenny

Tom Kenny (57) is een menselijke versie van zijn personage, Spongebob Squarepants, uit het gelijknamige programma. Hij vond het dus geen enkel probleem om ter gelegenheid van Spongebobs twintigste verjaardag, dit jaar, zélf in het kostuum van de vierkante spons te kruipen en een paar krabburgers te bakken.

Peter Griffin, door Seth MacFarlane

Bijna de helft van de belangrijkste personages uit het satirische ‘Family Guy’ wordt vertolkt door acteur Seth MacFarlane (45). Hij is te horen als de hoofdrol, Peter Griffin, maar ook als andere leden van het gezin en verschillende andere personages, zoals baby Stewie, de hond Brian en buurman Glenn Quagmire.

Ook voor langspeelfilms sprak hij al stemmetjes in. Hij speelde de rol van Ted in de gelijknamige film over een grofgebekte teddybeer die plots tot leven komt. Seth is ook zelf op het kleine scherm te zien. Bij ons in Vlaanderen bijvoorbeeld in ‘The Orville’, een science fiction-serie op Q2.

Meg Griffin, door Mila Kunis

Ze mag dan niet het meest populaire meisje zijn in ‘Family Guy’, Meg Griffin, de dochter des huizes, is in het echte leven de bekendste actrice in deze lijst. Mila Kunis (35) valt namelijk niet bepaald onder de categorie ‘je zou ze voorbijlopen op straat’. Sinds 2010 spreekt ze de stem van Meg in, en ondanks haar succes in de filmwereld is ze daar nog niet mee gestopt.

Eric Cartman, door Trey Parker

In de maatschappelijke satire ‘South Park’ is Eric Cartman zonder twijfel het meest spraakmakende personage. Hij is niet vies van schelden en maakt zijn vriendjes - en eigenlijk iedereen om hem heen - het leven zuur. Zijn typische zeurende stem wordt ingesproken door Trey Parker (49), die trouwens samen met zijn collega Matt Stone de meeste mannelijke rollen in heel het programma vertolkt. Parker is naast Eric ook de stem van Stan Marsh, Randy Marsh en Mr. Garrison. De mannen gebruiken computertechnologie om hun stem iets hoger te laten klinken bij de jongere personages.

Pikachu, door Ikue Otani

Pikachu zegt misschien maar één woord, maar de meest geliefde Pokémon zegt ‘Pikachu’ op zó veel manieren dat het een taal op zich wordt. De Japanse actrice Ikue Otani (53) is de stem van Pikachu in alle ‘Pokémon’-series en films. Ook in de laatste film, ‘Detective Pikachu’, waarin Ryan Reynolds de sprekende stem van Pikachu inspreekt, is ze te horen. Naast ‘Pokémon’ werkt ze ook aan andere animatiereeksen, zoals ‘One Piece’.

Rick & Morty, door Justin Roiland

Justin Roiland (39) is de bedenker van het populaire programma ‘Rick and Morty’, en hij voorziet zijn beide hoofdpersonages dan ook van een stemmetje. Het programma is een uit de hand gelopen parodie op ‘Back To The Future’. Roiland is daarnaast ook te horen in ‘Adventure Time’ en ‘Gravity Falls’.