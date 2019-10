Identieke tweelingbroers zaaien verwarring in ‘Belgium’s Got Talent’ Redactie

18 oktober 2019

18u44

Bron: VTM 0

Verwarring alom vanavond in ‘Belgium’s Got Talent’. De jury maakt kennis met de 28-jarige Bart Bruyninckx uit Deurne, die voor hen een acrobatische paalact komt brengen. Groot is de verbazing als de man na zijn act opnieuw het podium betreedt. “Ik dacht dat mijn eerste optreden misschien niet goed genoeg ging zijn, dus ik heb ook nog een tweede voorzien”. An, Stan, Dan en Jens kunnen hun ogen nauwelijks geloven, tot blijkt dat het Barts tweelingbroer Koen is die auditie komt doen. Slagen ze erin om samen door te stoten naar de volgende ronde?

‘Belgium’s Got Talent’, vanavond om 20.40 uur op VTM.