Exclusief voor abonnees Idalie Samad en Lisa Gerlo horen bij de nieuwelingen in ‘De Buurtpolitie’: “Wij durven echt wel op onze strepen staan” CD

11 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Sexy, een vrouw in politie-uniform? De kersverse De Buurtpolitie-telgen Lisa Gerlo (25) en Idalie Samad (23) vinden hun outfits vooral ongemakkelijk. En dat is niet de enige reden waarom ze geen interesse hebben in een echte job als agent. “Voor dat werk sta ik niet sterk genoeg in mijn schoenen. Ik zou me alles veel te hard aantrekken”, zegt Lisa in Story.

De dosis vrouwelijke energie in De Buurtpolitie is net significant gestegen. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de intrede van actrices Lisa Gerlo en Idalie Samad in de serie. Sinds een maand kruipt Lisa in de huid van agent Emma, een ietwat verlegen stagiaire die toch haar mannetje kan staan. “Veel mensen denken nu misschien dat ik in het echt ook een softie ben die over zich heen laat lopen, maar dat beeld klopt dus niet”, lacht Lisa. “Als ik iets belangrijk vind, durf ik echt wel op mijn strepen te staan.” Idalie is op hetzelfde moment gestart op de set van de VTM-reeks als Lisa. Haar personage Nour is een echte durfal die zegt waar het op staat. “Zelf ben ik ook heel rechtuit, al zal ik nooit bewust iemand kwetsen. Al zou ik mezelf niet stoer noemen, ook al heb ik blijkbaar dat imago.”

Zou dat niets te maken kunnen hebben met je tatoeages en neuspiercing?

Idalie: “Wellicht. Ik heb nochtans maar twee tatoeages. Een oog op mijn vinger, omdat ik ogen intrigerend vind en een klein symbool van gelijkheid op mijn rechterschouder. Mijn neusring heb ik wel al langer. Voor De Buurtpolitie vervang ik de ring die ik normaal draag wel door een bolletje. Vooral uit veiligheidsoverwegingen. Want geloof mij: je wil daarmee nergens aan blijven hangen (lacht).”

Lisa: “Ik zou wel een tatoeage willen, alleen kan ik heel moeilijk knopen doorhakken. Welke tekening? Waar? Ik twijfel te veel.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen