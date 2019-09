Ianthe Tavernier vreest nu al voor ‘Dancing with the Stars’: "Ik heb er echt nachtmerries van” TDS

16 september 2019

11u21

Bron: VIER 0

Nog een week en dan gaat het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’ van start op VIER. Maar Ianthe Tavernier heeft nu al nachtmerries over de liveshow. Ianthe is dan ook erg perfectionistisch en wil meteen alle danspasjes onder de knie krijgen. En dat zorgt dus soms voor heel wat frustraties...