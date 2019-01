Ian Thomas wordt charmante zakenman in ‘Familie’: "Elias zal vooral bij Stefanie in de smaak vallen" Mark Coenegracht en Jan Ruysbergh

00u00 0 TV Dat Ian Thomas (21) kon zingen, wisten we al. Dat hij kan dansen, kwamen we te weten in 'Dancing With The Stars'. Dat hij ook kan acteren, ontdekken we binnenkort in 'Familie', want de acteur gaat zijn zangcarrière combineren met een rol in de VTM-soap. Hij speelt er Elias, een ambitieuze zakenman én een womanizer.

Sinds Ian Thomas terug is uit de Verenigde Staten, staat zijn agenda overvol: want naast zijn deelname aan 'Dancing With The Stars' wist hij ook nog tijd te maken voor zijn muziek- én modellencarrière. Binnenkort komt daar ook een rol bij in 'Familie'. En dat is andere koek dan zijn eerdere passages in 'Spoed' en de VTM KZOOM-reeks 'Kattenoog'. "Ik besef dat wel. Maar ik voel me helemaal klaar voor dit avontuur. Ik wil mij gewoon een tijdje amuseren. We zien wel wat ik ervan bak."

Producer Wim Feyaerts had Ian al langer op het oog. "Maar hij zat te vaak in het buitenland", vertelt hij. "Nu is het moment rijp om hem een jonge ambitieuze zakenman met een hoog hunkgehalte te laten spelen. Hij zal nog een hele tijd voor spanningen zorgen." Ian zag het voorstel om zo'n charmante kerel te vertolken, meteen zitten. "Elias, mijn personage, is een open boek. Hij heeft wel zijn problemen, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Mijn personage zal alleszins een hele tijd in de VTM-soap te zien zijn." Elias zal intrekken bij Hanne, Stefanie, Emma en Guido, iets wat vooral bij de vrouwelijke bewoners in de smaak zal vallen. "Zeker bij Stefanie. Ik weet wel nog niet hóe Elias er zal uitzien. Ik hoop maar dat ik mijn lange haren niet hoef te knippen, want daar heb ik lang voor gespaard."

Lees verder onder de foto.

Op set met ex-stiefvader

De komende weken zal Ian zijn rol 'inwandelen', zoals dat heet. Toch is hij voor de meeste 'Familie'-acteurs geen onbekende. Want zijn ex-stiefvader Chris Van Tongelen speelt al jaren de rol van Bart. Het zou dus best kunnen dat de twee samen op de set staan. "Ik heb hem nog niet verteld dat ik in 'Familie' ga meespelen. Misschien moet ik hem eens bellen. Ik vind 't echt grappig, want ik ben natuurlijk met de reeks opgegroeid." Bovendien was Ian ook de voormalige buurjongen van Sarah-Lynn Clerckx, die tot voor kort Louise speelde. Bab Buelens (Emma) leerde hij dan weer kennen achter de schermen van 'Dancing With The Stars', waar zij backstagereportages maakte.

Toch focust Ian nog altijd op muziek, iets waar de producers van 'Familie' bij het opmaken van het opnameschema rekening mee moeten houden. "Ik heb net in Antwerpen een showcase gegeven en in april starten de concerten met m'n eigen band. En er komt heel snel een nieuwe single, 'Back in a Minute'." Daar eindigt het niet voor de zanger, die nog meer singles op de planning heeft staan. Allemaal met een even positief uitgangspunt. "Ik zing hoe erg ik het leven apprecieer. Positief denken, dat is de sleutel."

Gaan met die banaan

Is Ian, door de vele opdrachten in België, dan niet meer van plan om het te maken in de VS? "Weet je, tegen mijn 25ste zou ik graag terugkeren naar Amerika, maar intussen neem ik alles mee wat op mijn pad komt." Zo heeft 'Dancing With The Stars' heel wat deuren geopend: Ian werd opmerkelijk vaker geboekt voor een concert. "En nu krijg ik dus de kans om te groeien als acteur. Gaan met die banaan, zeg ik altijd. Het zou stom zijn om een kans als deze niet met beide handen te grijpen."