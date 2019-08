Ian Thomas na zijn vertrek bij ‘Familie’: “Enorm geschrokken van aandacht die rol met zich meebracht” Redactie

28 augustus 2019

06u00

Bron: Tv Familie 0 TV Z’n acteerdebuut werd met veel bombarie aangekondigd, maar Ian Thomas’ (22) rol in ‘Familie’ is alweer uitgespeeld. Maandag zagen we hoe z’n personage, slechterik Elias, levend verbrandde. In weekblad Tv Familie blikt Ian Thomas deze week openhartig terug op zijn vertrek.

Nadat Stefanie (Jasmijn Van Hoof) in de seizoensfinale Elias had ontmaskerd als de pyromaan, overmeesterde hij haar, overgoot haar met benzine en wilde haar in brand steken. Maar in een moment van onoplettendheid slaagde Stefanie erin Elias een ultieme duw te geven, waardoor hij zelf met z’n brandende aansteker in de plas benzine viel. Over en out voor Elias, einde rol voor Ian Thomas. Een erg spectaculaire sterfscène, waar Ian zelf best trots op is. “Ik vond het erg cool om ‘Familie’ op zo’n straffe manier te verlaten”, zegt hij. “De opnames van die indrukwekkende slotscènes staan op m’n netvliezen gebrand.”

(lees verder onder de foto’s)



Heb jij die vuurscènes zelf gespeeld?

Nee jong, dat zou onverantwoord geweest zijn. Het mag ook niet, zoiets moet je overlaten aan gespecialiseerde stuntmannen. Alle lof voor die man trouwens. Ik was er wel bij en ik moet zeggen: topwerk. Die opnames hebben uren in beslag genomen om alles perfect in beeld te brengen. Ik vind dat straf dat zo’n spectaculaire scènes niet alleen in Hollywood, maar ook in Vlaamse soaps kan.

Van aan de zijlijn kijken naar je allerlaatste scène moet ook speciaal geweest zijn?

Absoluut. Zoveel spanning en emoties. ‘t Was een fijne dag, maar een traan heb ik niet gelaten!

Uiteindelijk was je passage bij ‘Familie’ maar van korte duur.

Klopt, maar dat wist ik al van bij het begin. ‘t Is niet dat ze niet content waren of zo. (knipoogt) Ik wist ook dat ik er met een ‘bang’ zou uitgaan, maar mocht daar uiteraard niks over zeggen.

Vond je ’t jammer dat het maar een tijdelijke rol was?

Totaal niet. Een vaste rol zou te druk geweest zijn. Ik ben weer hard aan het focussen op muziek en heb recent ook een pop-up winkel geopend. Misschien dat ik later wél een grotere rol zou overwegen, want ik heb er énorm van genoten. Ik ben wel geschrokken van de aandacht die in een soap spelen met zich meebrengt. Je wil niet weten hoe vaak ik deze zomer als Elias aangesproken ben. (lacht)

Een terugkeer naar ‘Familie’ zit er alleszins niet meer in.

Goh, wie weet herrijst Elias ooit. Of keer ik terug in een andere gedaante. In soap is veel mogelijk, hé. (lacht) Maar normaals, dit avontuur heeft zo erg gesmaakt dat ik het acteren niet vaarwel zwaai. Ik wil nog veel bijleren en hoop nog mooie rollen te kunnen spelen in de toekomst.

(lees verder onder de foto)

Maar nu is het weer tijd voor muziek?

En m’n pop-up winkel. En m’n lief Anna. Maar wat muziek betreft: ik heb al enkele nieuwe nummers klaar. Vanaf oktober laat ik die op de wereld los. Of er ook een nieuw album komt, zie ik nog wel. Ik doe het rustig aan.

Recent liet Karen Damen zich ontvallen dat ze met jou samenwerkt.

Klopt, Karen en ik zijn inderdaad creatief bezig. We amuseren ons geweldig. Met muziek, hé. (lacht) Sorry, details kan ik nog niet geven. Ik leerde Karen beter kennen tijdens ‘Dancing With the Stars’. Zo’n toffe madame, echt waar.

Je vernoemde al een paar dat je een winkel. Een pop-up shop met cannabisproducten, niet?

Klopt. En ja, da’s legaal. Het is dan ook géén wiet- of cannabiswinkel, hé, maar een CBD-shop. Cannabidiol - kortweg CBD - heeft niks met drugs te maken. Het is een 100% natuurlijke stof die uit de cannabisplant wordt gehaald. Die stof verwerken we in etherische oliën en geurkaarsen.

Waarvoor worden die producten gebruikt?

Ze werken pijnstillend en helend en zijn een goed alternatief voor mensen die geen chemische pijnstillers willen. Mensen overtuigen om op natuur in te zetten in hun dagelijkse leven, daar wil ik op inzetten.

Kan deze pop-up uitgroeien tot een échte winkel?

Da’s toch de bedoeling, ja. Maar eerst zien hoe de pop-up het doet, hé. Ik zou het al fijn vinden dat ik mee CBD uit de marginaliteit kan halen. En ik vind het super om naast muziek en tv ook nog bezig te zijn met iets totaal anders. Ik zit dan ook boordevol energie en kan moeilijk stilzitten.

Aan ambitie géén gebrek. Meende je dat toen je zei dat je de nieuwe Gert Verhulst wil worden?

Hij is mijn grote voorbeeld en een mens moet durven dromen, hé. Ik heb veel respect voor Gert. Van nul begonnen en nu zo’n carrière: chapeau. Ik zie mezelf nog doorgroeien en wil graag tv-programma’s bedenken, muziek schrijven, zaken doen,... Ik wíl écht iets betekenen voor en in de media- en entertainmentwereld. Aan plannen geen gebrek. En mijn vriendin Anna steunt me in alles. Ja, m’n leven loopt echt fantastisch nu!