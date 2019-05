Ian Thomas maakt vanavond z'n debuut in 'Familie' Redactie

22 mei 2019

00u00 60 TV Een nieuw personage maakt vanavond zijn opwachting in 'Familie': de charmante ingenieur Elias Van Wilder, gespeeld door Ian Thomas (22). Hij brengt meteen alle vrouwen het hoofd op hol.

Vooral Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en Hanne (Margot Hallemans) zijn onder de indruk, het enthousiasme van Guido (Vincent Banic) en Quinten (Maxime De Winne) is dan weer ver te zoeken. Voor Ian Thomas is deze rol een nieuwe uitdaging, al heeft hij geen seconde getwijfeld. "Ik zei meteen volmondig 'ja' toen mij de vraag werd gesteld om de cast van 'Familie' te vervoegen. Ik ben met de reeks opgegroeid en het leek me heel fijn om zo'n vlotte, optimistische kerel als Elias te spelen. De mannen zien hem niet zo graag, maar bij de vrouwen valt hij wel in de smaak. Dat gaat nog voor vuurwerk zorgen", lacht hij.

'Familie'

VTM

20.00 uur