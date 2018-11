Ian Thomas is topfavoriet in 'Dancing with the Stars’: "Maar ik denk niet dat ik finale haal" IDR

23 november 2018

00u00 0 TV Vanavond kan je op Vier naar de zesde aflevering van 'Dancing with the Stars' kijken. De BV's en hun danspartners zitten op een zucht van de finale, maar voor het zover is, moeten ze vanavond nog een groepsdans en een eigen choreografie tot een goed einde brengen.

Voor Ian Thomas - met z'n 21 lentes de jongste deelnemer - lijkt dat alvast geen probleem. "Ik amuseer mij iedere week superhard", klinkt het. "Het is uiteraard erg zwaar, maar ik ben vooral dankbaar dat ik al die dansen mag leren. Ik wilde vroeger wel dansen, maar het lukte me nooit om dat tot een goed einde te brengen. Ik droom er al lang van om de moves te hebben van Justin Timberlake. Die gast kan echt alles, hé. (lacht) Ik zeg niet dat ik nu net zo goed kan dansen, maar dankzij mijn danspartner Natascha heb ik al zoveel bijgeleerd."

Dat Ian en Natascha, onder andere door hun fantastische moderne dans van twee weken geleden nu tot de favorieten gerekend worden, wil Ian echter niet gezegd hebben. "Ik heb het gevoel dat mensen door dit programma een positiever oordeel hebben over mij, maar ik weet niet of ik daarmee ook tot de favorieten behoor. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik de finale ga halen. Volgens mij is dat sowieso wel het geval voor Kat, en ik schat ook de kansen van James hoog in. Ik zou het tof vinden als ik die derde finaleplaats verover, maar ik gun het Karen en Leen ook. Ik ben sowieso blij met het parcours dat ik heb afgelegd." (I