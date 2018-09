Ian Thomas in tranen: "Ik werd vastgebonden op school en met eieren bekogeld" DBJ

19 september 2018

23u00

Bron: Gert Late Night 0 TV Ian Thomas (21) is deze week te gast in Gert Late Night en keek in de bedgeheimen van James terug op zijn periode in de middelbare school, die was bij momenten echt heftig.

"Mijn allereerste signeersessie zal me altijd bijblijven", zegt Ian Thomas in het bed van James. "Er stond zó veel volk, ik voelde me er echt ongemakkelijk bij en was ook niet klaar voor de terugslag. Ik was net een maand of twee veranderd van school en daar werd ik vastgebonden met tape en met eieren bekogeld. Er werd deodorant op mijn gezicht gespoten en mensen spuwden op mij."

Die periode maakt nog altijd een diepe indruk op de zanger. "Het is misschien belachelijk, maar ik wilde altijd 'cool' gevonden worden", snikt hij. "Toch heeft die periode mij niet negatief gemaakt, het heeft me net licht gegeven. Ik houd nog van mensen, ze zijn vaak negatief omdat ze zelf pijn voelen."

Oordeel van anderen

Ian Thomas is nu samen met Anna, zijn grote liefde. "Later wil ik zeker kinderen" zegt hij. De zanger komt ook terug op zijn periode in Los Angeles, waar hij op zijn negentiende alleen naartoe ging. "Ik heb mezelf daar wel even verloren, en ook veel geëxperimenteerd met drugs", zegt de zanger voor hij het moeilijk krijgt. "Ik heb het gevoel dat ik die dingen niet mag delen vanwege mijn voorbeeldfunctie. Dat vind ik eng", zegt Ian in tranen. "Ik ben bang van het oordeel van anderen."