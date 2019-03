Ian Thomas geniet op zijn eerste draaidag bij ‘Familie’: “Ik kan hier zelfs veganistisch eten” MV

27 maart 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Vanaf mei is Ian Thomas (21) te zien in ‘Familie’ als zakenman én vrouwengek Elias, die vooral bij Stefanie (een rol van Jasmijn Van Hoof, nvdr.) in de smaak valt. Z’n eerste draaidag op de set in Lint beleefde Ian vorige week en TV Familie was erbij. “Geef toe, een rol als womanizer is mij écht wel op het lijf geschreven”, knipoogt hij in het blad. “Ik was super excited voor m’n eerste draaidag!”

Geen stress, dan?

Ik had wat gezonde zenuwen. Mijn eerste scènes waren er meteen met flinke lappen tekst. Maar het is vlot verlopen. Ik had ook hard gestudeerd, soms met een kameraad in de auto. Ik heb het echte ‘Familie’-gevoel op de set nu mogen ervaren. Tussen de opnamen door wordt er wat afgelachen, hoor.

Je voelde je meteen welkom?

Absoluut! Iedereen is enorm vriendelijk en behulpzaam. Ik had op voorhand al enkele lezingen gehad met een deel van de cast en ik nam acteerlessen bij Jan Van den Bosch, die Zjef speelt. Met ‘Familie’-regisseur Douglas Boswell werkte ik in het verleden al samen.

Klikt het een beetje met Jasmijn Van Hoof? Jouw personage Elias richt zijn pijlen namelijk op Stefanie.

Jasmijn is zo’n toffe! Ze heeft me meteen een rondleiding gegeven. Ook Gunter Levi liep ik al tegen het lijf. Hem ken ik natuurlijk al heel lang. Net als Bab Buelens met wie ik al jaren bevriend ben. En ook Vincent Banic is een chille gast.

Passeerde je al in ‘t bedrijfsrestaurant?

Je vraagt dat omdat ik veganist ben, zeker? En ja, ik kom er aan m’n trekken want er is een veggie-aanbod. Super! Ik heb het gevoel dat ze meer en meer rekening houden met mensen die zoals ik in het leven staan.

(lees verder onder de foto)

Meespelen in ‘Familie’ is voor jou een soort van verderzetten van een traditie, niet?

Ah ja. Mijn mama Brigitte Derckx en mijn papa Frank Hoelen speelden vroeger een rolletje in deze soap. En mijn ex-stiefpapa Chris Van Tongelen is al jarenlang Bart Van den Bossche. Hoe vaak ben ik vroeger niet meegeweest naar de studio? Het voelt een beetje aan als thuiskomen.

Kreeg jij nuttig advies mee van Chris?

Toch niet. Er liggen ook niet meteen scènes voor ons samen in het verschiet. Maar ‘t zou wel plezant zijn om samen met m’n ex-stiefpa te acteren. We schieten nog altijd goed op, hoor.

In een soap spelen, is ook elke dag in de make-upstoel zitten.

En de eerste draaidag hebben ze toch wel wat werk aan me gehad. Er moest een verse pukkel weg geschminkt worden. (lacht) En om Elias te spelen ben ik speciaal naar de kapper gemoeten.

(lees verder onder de foto)

Je haren zijn kort geknipt?

Er is toch zo’n kleine tien centimeter af. Ik was mijn haar net echt lang aan het laten groeien, maar bij ‘Familie’ vinden ze iets kortere manen beter bij m’n personage passen. Ik heb zonder morren ingestemd. Mijn haar is trouwens ook een tint bruiner gekleurd, om mijn blauwe ogen wat te accentueren. Als acteur mag je daar allemaal geen probleem van maken, hé. Op m’n eerste draaidag stond ik ook al in m’n onderbroek op de set.

Amai! En zonder gêne?

Absoluut! Ik heb al vaker in m’n blootje gestaan, hoor. Onder andere in een videoclip. Ik leef gezond, ik verzorg mezelf goed en ik onderhoud m’n lichaam. Dus: geen enkel probleem.

Elias is een vrouwenjager. Wat vindt jouw vriendin van je rol?

Oh, Anna Carina vindt dat allemaal oké. ‘t Is mijn job, hé. M’n vriendin is geen vaste kijker van ‘Familie’, maar ze heeft me beloofd dat we samen wel eens naar mijn acteerprestaties zullen kijken. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt!