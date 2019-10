Ian Thomas en Evy De Boosere vervangen Catherine Van Eylen en Katja Schuurman in 'De slimste mens ter wereld’ Redactie

25 oktober 2019

06u00 0 TV Net nu de vrouwelijke deelnemers zo goed scoren in 'De slimste mens ter wereld' geven er twee forfait voor de VIER-quiz. Sportanker Catherine Van Eylen en de Nederlandse presentatrice Katja Schuurman zullen dit jaar niet aantreden in de spelshow van Erik Van Looy.

Van Eylen brak in september haar heup bij een fietstocht. Wat aanvankelijk een opportuniteit leek om nog wat meer te studeren, is uitgedraaid op een moeilijke herstelperiode. Ook de volgende weken zal Van Eylen zich volledig moeten focussen op haar revalidatie. Schuurman kon de draaidagen dan weer niet inplannen in haar agenda.

Erik Van Looy vond weliswaar twee vervangers. Forensisch pathologe Evy De Boosere, bekend van 'Wetsdokters' op VTM en 'Misdaaddokters' op Canvas, en zanger Ian Thomas zullen binnenkort aantreden in de quiz.

"Ik was erg onder de indruk van de verhalen van Evy. Naast haar bijzonder beroep doet ze ook aan paardrijden en heeft ze een grote fascinatie voor doodshoofden. Ian had ons dan weer al lang beloofd om ooit eens mee te doen. Ik ben hem dankbaar dat hij meteen klaarstond om in te springen. Een ongelooflijk warme jongen die onze studio zal overspoelen met good vibes", aldus Van Looy.