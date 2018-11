Ian Thomas doet een triootje en Elodie danst ondanks haar blessure: zo brachten de bekende kandidaten het ervan af in ‘Dancing With The Stars’ KD/IDR

16 november 2018

22u23 0 TV Wat een show! De zes BV’s die nog deelnemen aan ‘Dancing With The Stars’ toonden opnieuw hun dansbenen. Afvaller van de avond was Elodie Ouedraogo. Kijk hier hoe iedereen het ervan afbracht in deze aflevering.

Net als de vorige weken begonnen de kandidaten van ‘Dancing with the Stars’ ook dit keer met een schone lei. Kat en haar danspartner kroonden zich deze week tot de onbetwiste juryfavoriet in het VIER-programma. Met een zwoele Argentijnse tango versierden ze maar liefst 35 punten. De favoriet van vorige week, Ian Thomas, bengelde dit keer onderaan. Ian wist dit keer amper 26 punten te versieren, waardoor hij op een ex aequo kwam te staan met Elodie.

Gelukkig voor Ian tellen de scores van de jury maar voor de helft mee. De andere helft wordt bepaald door televoting, en zo konden Ians fans hem nog even in de wedstrijd houden. Helaas voor Elodie bleek haar versie van de Paso Doble iets te weinig indruk te maken op stemmend Vlaanderen. Zij moest als vierde de wedstrijd verlaten. “Ik vind het jammer, maar ik heb wel Sander (haar danspartner, nvdr.) leren kennen en daar ben ik heel dankbaar om.”

Herbeleef de aflevering hieronder

Latin Night begon met deze zwoele openingsdans. De studio staat meteen in vuur en vlam. En dan vooral Jani Kazaltzis. “Blijf van mijn gat”, bijt Gert Verhulst van zich af.

De echte dansers tonen hun ‘stars’ nog even voor hoe het moet.

Leen Dendievel en haar danspartner Andrei openden de avond met een Samba op het aanstekelijke ‘Drop a little’ van Natalia.

Elodie Ouedraogo en haar danspartner Sander brachten een Paso Doble op ‘Natural’ van Imagine Dragons.

Ian Thomas en Natascha staken ‘Uptown funk’ van Bruno Mars in een salsa-jasje.

Kat Kerkhofs en haar danspartner Nick dansten een Argentijnse Tango op ‘Por una Cabeza’ van Carlos Gardel.

James Cooke en Björk brachten de Samba tot leven op ‘Everything I can’t have’ van Robin Thicke.

Karen Damen sloot de show af met Frank op de tonen van U2 en Mary J Blige. ‘One love’ oogde nog nooit zo mooi.