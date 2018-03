Iain Glen over seizoensfinale 'Game of Thrones': "Al mijn verwachtingen worden ingelost" DBJ

19 maart 2018

11u01 0 TV Iain Glen (56), de acteur die in 'Game of Thrones' Khalisee's rechterhand Jorah Mormont speelt, heeft zich uitgelaten over de finale van het allerlaatste seizoen.

Dat 'Game of Thrones' een wereldwijd fenomeen is bewijst Iain Glen met het interview dat hij gaf aan de Indiase krant, The India Express. In de krant laat hij zich uit over het allerlaatste seizoen van de populairste reeks ter wereld.

“Ik ken het einde en ik weet wat er gebeurt”, zei Iain Glen. “Toen ik het las, vond ik het meteen briljant. Ik ben zelf een fan van de reeks en het einde heeft mijn verwachtingen ingelost. Maar we moeten afwachten. Je weet dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen.”

Beproefde formule

Iets later in het interview vertelt hij iets meer. “Het enige wat ik kan zeggen, is dit: we gaan doen wat we altijd gedaan hebben tijdens de seizoensfinale. De schrijvers hebben opnieuw geweldige afleveringen op papier gezet.”

Voor de fans is zo'n boodschap duidelijk, er zullen weer heel wat sleutelpersonages het allerlaatste seizoen niet overleven. De fans zouden het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Onlangs heeft een woordvoerder van HBO immers bevestigd dat er in de allerlaatste aflevering enkele favoriete personages zullen verdwijnen.