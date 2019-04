Hygiëne is geen prioriteit in ‘Don't Worry Be Happy’: “Ik ben bang van water” SD

09 april 2019

22u42

Bron: VIER 0

Hygiëne is geen prioriteit voor Louis en Hubert: “Ik was me zoals de katten.” En: “We hebben geen bad. Ik ben bang van water.” Slechts één keer per maand gaan de broers in bad, wanneer ze naar de dokter gaan.