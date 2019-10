Huskygids Marianne uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ hoopt dat het met een Vlaming beter klikt: “Over je gevoelens praten gaat toch vlotter in het Nederlands” Redactie

01 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Zelf heeft Marianne (41) het hoofdstuk ‘kinderen’ volledig afgesloten. In ‘Boer Zkt. Vrouw’ polste de huskygids dan ook zonder omwegen naar de kinderwens van haar tien jaar jongere date Ryan. ‘Maar het klikte zo goed dat ik hem toch maar heb meegenomen naar Lapland’, bekent ze.

Een goeie vijf jaar, zolang woont Marianne al in Muonio, een klein dorpje in het Finse deel van Lapland. Daar wonen amper 2.500 mensen, wat maakt dat er meer rendieren zijn dan toffe vrijgezelle mannen. Da’s meteen ook de reden waarom Marianne meedoet aan ‘Boer Zkt. Vrouw’. Ze is op zoek naar een stoere viking met een peperkoeken hartje, zo benadrukte ze al meermaals. Niet dat ze zelf zo’n stoere madam is. ‘Al ben ik door het werk dat ik doe en de omgeving waar ik woon misschien wel iets stoerder dan de gemiddelde Vlaamse vrouw’, zegt ze.

Ben je altijd al avontuurlijk geweest?

Ik was als tiener zot van make-up en mooie kleren, maar ik ben nooit echt een girly meisje geweest. Zo heb ik altijd een voorkeur voor avontuurlijke sporten gehad. Ik zit hier in Lapland echt wel op m’n plaats.

Alleen zijn daar dus maar weinig mannen te vinden.

Ik heb vorig jaar graag gekeken naar de eerste ‘Boer Zkt. Vrouw - De Wereld Rond’, en stond wel open voor dit avontuur. Al heb ik wel getwijfeld toen ze me vroegen, want ik wilde eigenlijk niet op tv komen.

Wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven?

Ik dacht: waarom zou ik geen Vlaamse man leren kennen? Een man die dezelfde opvoeding en waarden heeft meegekregen in het leven? Misschien klikt het wel beter dan met een man van hier...

Wat is het grote verschil tussen Vlaamse en Finse mannen?

Vlamingen zijn bourgondiërs, echte levensgenieters. Wij kunnen enorm genieten van een aperitiefje, lekker eten... In Finland is alles een stuk eenvoudiger. Pas op, die eenvoud maakt het leven soms ook makkelijker. De mensen zijn hier een stuk minder materialistisch. Ze hoeven niet per se een dure auto of een chic huis te hebben. Ze hechten niet zoveel belang aan uiterlijk vertoon, maar wel aan wie je bent.

Heb jij in jouw vijf jaar in Lapland ook relaties gehad met Finse mannen?

Ik ben nu meer dan een jaar single, en daarvoor had ik een relatie van bijna twee jaar met een Fin. Dat het is misgelopen, had niks met het cultuurverschil te maken. Wij hebben in de tijd dat wij samen waren heel veel van elkaar geleerd. Maar een goed gesprek gaat toch nog altijd vlotter in het Nederlands. In een vreemde taal over je diepste gevoelens praten is niet altijd even gemakkelijk.

Je vertelde op tv dat je nog nooit echt gedatet hebt. Meende je dat?

Ja. Ik leerde mijn vriendjes meestal kennen door gemeenschappelijke vrienden of op café. Met een wildvreemde man op date, dat had ik nog nooit gedaan. En dan nog vijf ineens, met een pak camera’s erop. (lacht)

Was het daarom dat jij je niet altijd op je gemak voelde? Je had het soms moeilijk om je hart open te stellen, leek het.

Het klopt dat ik het moeilijk vind om met onbekende mensen meteen over mijn gevoelens te beginnen praten. Als ik mezelf vergelijk met de andere boeren, was ik veel terughoudender. Een beetje de Finse manier, hé.

Met Ryan begon je nochtans meteen over kinderen.

Omdat dat belangrijk is. Veel van de mannen op de speeddate hadden al kinderen. Maar Ryan is tien jaar jonger dan ik en heeft misschien nog ’n kinderwens, terwijl ik dat hoofdstuk voor mezelf heb afgesloten.

Al zijn kinderen misschien toch nog bespreekbaar? ‘Als mijn toekomstige dat echt zou willen’, zeg je in de uitzending.

Ja, maar eigenlijk heb ik lang geleden voor mezelf uitgemaakt dat de grens voor mij op veertig jaar lag. En vermits ik 41 ben... Ik heb trouwens nooit echt een grote kinderwens gehad, zelfs niet als klein meisje.

Je hebt geen spijt dat je geen kinderen hebt?

Nee, mijn leven is oké nu, ik vind het best goed zonder. In mijn vorige relaties zijn kinderen ook nooit ter sprake gekomen. En toen ik in het buitenland ging werken en later wonen, is dat helemaal op de achtergrond geraakt. Ik wou liever ontdekken wat er in de wereld te zien is, en da’s moeilijk te combineren met een gezin.

Vinden je ouders het toch niet jammer dat jij hen geen kleinkinderen geeft?

Ik heb twee zussen die wél kinderen hebben, dus op dat vlak zijn ze zeker, euh, voldaan. Ik denk eerder dat de kinderen van mijn zussen het jammer vinden dat er geen neefjes of nichtjes meer bijkomen. Mijn ouders hebben altijd wel ergens geweten dat ik niet echt bezig was met kinderen krijgen. Zij zijn al blij dat ik een hond heb - ze zien gelukkig ook heel graag honden. (lacht)

Dat je zo snel met Ryan over kinderen praatte, is wellicht een teken dat ’t goed klikt met hem.

Ik kan heel goed met hem praten, ja, over alles. Ik heb hem niet voor niks meegenomen naar de boerderij, hé.

Hoe ben jij eigenlijk in een relatie?

Als ik iemand pas leer kennen, ben ik een beetje terughoudend. Daarom doe ik niet aan kortstondige relaties. Al ik iets begin met iemand, meen ik ’t serieus. Ik zal ook nooit een relatie beginnen gewoon om er één te hebben. Ik ben liever alleen dan ongelukkig in een relatie.

Muonio is een dorp van 2.500 mensen, zonder cafés of restaurants. Voel jij je nooit eenzaam?

Dat valt goed mee, ik heb veel vrienden hier. Ik kan goed alleen zijn, maar ik mis wel een relatie. Iemand met wie ik mijn ervaringen kan delen. Ach, in het toeristische seizoen ben ik soms een hele week op pad met een groep toeristen, dan zit ik er niet mee in om daarna eens een weekend alleen te zijn.

Vonden jouw vrienden en familie het niet moeilijk toen jij naar Finland verhuisde?

Ze hadden dat wel zien aankomen. Ik heb jarenlang iedere winter hier gewerkt, tot ik een job aangeboden kreeg in de husky farm waar ik nog steeds werk. Toen ben ik definitief verhuisd. Ik had toen geen relatie, en moest dus met niemand rekening houden. En mijn ouders vinden het ook niet erg, zij hebben nu een reden om hier elk jaar minstens één keer naartoe te komen. Zij komen hier ook volledig tot rust.

Stel dat je de ware liefde vindt: moet je toekomstige naar Lap­land verhuizen, of overweeg je dan een terugkeer naar België?

Mijn leven speelt zich hier af, maar zeg nooit ‘nooit’. Kijk naar boer Jan in de vorige ‘Boer Zkt. Vrouw’. Hij is ook voor de liefde teruggekomen uit Australië, hé.