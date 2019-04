Exclusief voor abonnees Hun eerste interview na ‘Blind Getrouwd’. Victor en Line blijven als enig koppel samen: “We hebben in een dip gezeten en keihard moeten werken” Celien Moors

09 april 2019

00u00 0 TV Het wachten op de chemie in 'Blind Getrouwd' bleek tevergeefs: vier van de vijf koppels hebben hun tanden stukgebeten op het experiment. Voor twee van hen was de kous al langer af, en verrassend genoeg trokken ook Tim en Elke en Stijn en Joke een streep onder hun toekomst samen. Enkel Victor en Line zoeken nu nog aftastend een weg in hun relatie.

Weinigen zouden er geld op hebben gezet dat het huwelijk van Victor en Line standhield, maar niets is het jonge koppel zomaar in de schoot geworpen. "We hebben in een dip gezeten. Hadden we niet keihard gewerkt, dan zaten we hier niet."

Onze excuses aan de romantici, maar we moeten een kat een kat noemen: de verliefdheid tussen Line en Victor is geen knallend vuurwerk. "Natuurlijk zijn er gevoelens", vertelt Line, een paar weken na de opnames van de laatste aflevering van 'Blind Getrouwd'. "Maar die zijn niet plots komen opzetten. Sowieso waren vijf weken te kort om te weten wat erin zat. Ook ik wilde het alle kansen geven. Graag, zelfs. Pas heel geleidelijk besefte ik: Victor is in mijn leven. En Victor is iemand bij wie ik terechtkan."

