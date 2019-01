Hulpverleners zijn niet blij met ‘Echte Verhalen: SOS 112': “Ze trekken onze job in het belachelijke” MVO

30 januari 2019

07u12 0 TV De eerste aflevering van ‘Echte Verhalen: SOS 112' was nog maar net uitgezonden, of échte hulpverleners trokken massaal naar sociale media om hun ongenoegen te uiten. “Ze maken ons gewoon belachelijk.”

Het was inderdaad nogal schrijnend, het verhaal over het omaatje dat met haar teen vastzat in een badkuip. De hulpverleners lachen niet alleen met haar, maar bespreken ondertussen ook hun verdere plannen voor een gezellige avond met elkaar. Bovendien wordt de hele badkuip uitgebroken en op een brancard gezet.

“Jullie trekken onze job in het belachelijke”, klinkt het bij verontwaardigde ambulanciers. “Dit is erg respectloos.”

Er werd zelfs al een petitie opgestart om het programma van de buis te halen. “Ze hebben jarenlang de politie vernederd”, klinkt het. “En nu willen ze dat ook met verplegend personeel doen.”

Ook de reacties van andere kijkers zijn niet bepaald lovend. “Dit is nog slechter geacteerd dan ‘De Buurtpolitie’.”, schrijft men op Twitter.

@xanderycke , toevallig de nieuwste telg uit de Vlaamsche beerput "Echte verhalen: SOS 112" gezien? Als kijker, en ex-ambulancier met bijina 20 dienstjaren op de teller, konden ze me bijna zelf afvoeren na 1 aflevering... richting psychiatrie... RuVaSky(@ RuVaSky) link

@VTM haal verdorie "SOS 112" van de beeldbuis. Vol fouten en het enige dat jullie doen zijn WIJ de Ambulanciers in het belachelijke te trekken. Jullie deden dit al met de politie, wat is het volgende? De pompiers? Vanwege de boze ambulanciers! 😡🤯 Rino Deltombe(@ Fritz_Kempf) link

@vtm SOS112 een schande ivm realiteit en respect voor de ambulanciers DGH112 !! ChristopheBaert(@ BaertC) link

Sorry vtm maar hier hebben jullie zelf voor gekozen met jullie belachelijk programma ‘ sos112’ https://t.co/Vz90Me4P0G lawrece van Dort(@ LawrecevanDort) link

En zo verlies je de geloofwaardigheid als spoedverpleegkundige.. #echteverhalen #sos112 #echteverhalensos112 Ruben Goossens(@ RubenGoossens) link