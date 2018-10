Hulp gezocht: Frances Lefebure is op zoek naar het deuntje met 'waterpas, waar is mijn koe' MVO

08 oktober 2018

18u16 0 TV Enkele weken geleden bood Frances Lefebure haar hulp aan: wie met een deuntje in het hoofd zat kon haar bellen en het deuntje neuriën. Het team van 'Make Belgium Great Again' ging op zoek naar de titel en wist zo heel wat mensen te helpen. Ze slaagden er echter niet in om álle deuntjes op te sporen.

Daarom schakelen de programmamakers de hulp in van de kijker. Ze zoeken nog één deuntje met als hints de woorden 'waterpas' en 'waar is mijn koe'. Jonas, de jongeman die al lang op zoek is naar het deuntje, hoopt nu dat heel Vlaanderen mee zoekt en zal vinden welk nummer er achter 'waterpas, waar is mijn koe' zit.