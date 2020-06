Huisarts wil in ‘Switch’ aantonen dat ze ook kan quizzen Redactie

22 juni 2020

15u30 0 TV Het plexiglas is uitgetest, de ‘bubbels’ voor de fans werken. Dus kan Adriaan Van den Hoof probleemloos een nieuwe lading ‘Switch’-kandidaten op Vlaanderen loslaten. Dit zijn de deelnemers van deze week.

Thibault Van Geet (28, uit Schaarbeek)

Sales manager bij cateringbedrijf Eating Point. Leerde zijn vriend Maxim kennen bij Club Med. Wacht op een huwelijksaanzoek. Uitgaan is zijn favoriete hobby. Werd ooit gevraagd als stand-in voor Rik Verheye.

Ezra Wynants (28 jaar, uit Geel)

Huisarts. Woont samen met haar vriend Sam. Hij is een fervente quizzer, zij wil laten zien dat ze het ook kan. Grote festivalliefhebber. Heeft een koersfiets sinds corona. Kijkt stiekem heel graag naar ‘Geordie Shore’.

Kristin Droessaert (38 jaar, uit Aalst)

Leerkracht Wiskunde en Economie. Leerde haar vriend Johan kennen via Tinder. Hobby: voetbal. Shopverslaafd.

Quinten Labordery (20 jaar, uit Bonheiden)

Student Business en Management. Wil later graag een eigen bedrijf starten. Al bijna 3 jaar samen met Fenna. Hobby: basketbal. Staat elke vrijdag in een broodjeszaak. Was eerder ook ‘koffiedame’ bij CM en verkoper van autobussen.

Susan De Decker (30 jaar, uit Eeklo)

Dossierbeheerder bij de CM-zorgkas. Single, maar ze gaat vaak op Tinderdate. Speelt saxofoon in de plaatselijke harmonie. Grote fan van McDonald’s.

‘Switch’, van maandag tot vrijdag op Eén, om 20.16 uur.