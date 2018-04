Hugh Laurie naast George Clooney in 'Catch-22' SD

Hugh Laurie (58) en George Clooney (56) zullen samen acteren in de nieuwe serie 'Catch-22', dat meldt Variety. 'Catch-22' was de debuutroman van de Amerikaanse auteur Joseph Heller die uitkwam in 1961. Het verhaal speelt zich af op een fictieve Amerikaanse luchtbasis in Italië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

De reeks die geregisseerd zal worden door George Clooney, heeft naast Clooney nu ook met zekerheid Hugh Laurie in de hoofdrol. Laurie is vooral bekend door zijn rol als Dr. House in de gelijknamige ziekenhuisserie. Eerder was al aangekondigd dat ook Christopher Abbott een rol op zich zal nemen.

'Catch-22' wordt een zesdelige serie die het verhaal vertelt van de Amerikaan John Yossarian tijdens de Tweede Wereldoorlog in Italië. In de serie zal Laurie de rol van Majoor de Coverley vertolken, een officier van het squadron op de vliegbasis in Pianosa. George Clooney zelf zou de rol van Kolonel Cathcart op zich nemen.

'Catch-22' gaat over een fictieve Amerikaanse luchtmachtbasis waar allerlei regels gelden, waarvan sommige de naam catch dragen. Deze regels worden van elkaar onderscheiden door een nummer. Catch nummer 22 is de naam van de 'val' waarin de soldaten gevangen zaten. Deze catch heeft betrekking op een situatie waarin een soldaat verzoekt om vrijstelling te krijgen van een levensgevaarlijke opdracht omdat hij daar geestelijk niet toe in staat is. Maar door dat verzoek te doen bewijst een soldaat juist wél goed bij zijn verstand te zijn. Dus moest de soldaat de missie tóch uitvoeren.

De serie is gepland voor het voorjaar van 2018.