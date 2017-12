How you doin'? Met deze truc kan je alle afleveringen van 'Friends' nu al bekijken TK

13u48 26 RV Friends TV Euforie bij de Nederlandse Netflixers, want daar heeft de streamingsdienst net aangekondigd dat ze vanaf 1 januari alle afleveringen van 'Friends' zullen aanbieden. Of de populaire sitcom ook voor ons opnieuw vrijgemaakt zal worden, is nog niet geweten. Maar dat maakt ook niet veel uit, want met deze slimme truc kan je de serie nu al bekijken.

De doorwinterde Netflixfan wist het waarschijnlijk al: met een paar klikken kan je 'Friends' ook in België bekijken. Officieel is het in ons pakket niet beschikbaar, maar in Wallonië wél. Wie zijn taalinstellingen op 'Engels' zet, krijgt zo extra series - waaronder 'Friends' en 'The Big Bang Theory' - te zien. Het nadeel daarvan is wel dat er geen Nederlandse ondertitels beschikbaar zijn voor die extra films en series.

Zo ga je te werk

- Klik op ‘Profielen beheren’;

- Selecteer jouw profiel;

- Selecteer ‘English’ bij ‘Taal’;

- Sla de aanpassingen op.

Er bestaan nog een hoop andere hacks die je Netflixervaring een stuk makkelijker maken.