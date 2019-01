Houellebecq's controversiële roman 'Soumission' wordt tv-reeks TDS

Bron: BELGA 0 TV De controversiële roman ‘Soumission’ (Onderwerping) van de Franse schrijver Michel Houellebecq zal in de vorm van een televisiereeks gegoten worden. De roman speelt zich af in de nabije toekomst, waar een moslim tot president van Frankrijk wordt verkozen en de sharia, de islamitische wet, wordt ingevoerd.

‘Soumission’ zorgde voor verdeelde reacties bij de literatuurcritici. Velen zagen in de roman een provocatie. De schrijver zelf, die ooit de islam omschreef als “de domste religie”, gaf later toe dat hij “waarschijnlijk islamofoob” is.

Zijn roman verscheen in januari 2015, precies op de dag van de terreuraanslag in Parijs op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Daarbij kwamen twaalf mensen om, onder wie een goede vriend van de auteur. Uit angst of voorzorg dook Houellebecq daarop onder.

De tv-reeks zal worden geregisseerd door Guillaume Nicloux. Voor de reeks krijgt hij financiële steun van de Franse film- en tv-organisatie. Nicloux regisseerde in 2014 reeds de komische prent ‘The Kidnapping of Michel Houellebecq’, waarin de auteur zichzelf speelde. De cineast werkt voorts aan een ander filmproject waarin de schrijver zal acteren naast filmlegende Gerard Depardieu.

Ondanks of dankzij de kritiek werd ‘Soumission’ een bestseller. In Frankrijk ging het boek meer dan 800.000 keer over de toonbank, in Duitsland zelfs meer dan een miljoen.

Houellebecq’s jongste roman, ‘Serotonine’, werd begin deze maand gepubliceerd en is eveneens een commerciële voltreffer. Volgens critici heeft de roman een “profetisch karakter” doordat het 62-jarige enfant terrible van de literatuurwereld er de massabeweging van de ‘gele hesjes’ in voorspelde. In 2006 werd met ‘Elementarteilchen’ (Elementaire Deeltjes) reeds een succesroman van Houellebecq verfilmd. Die film werd gunstig onthaald.