Hoogzwangere vriendin en ‘De Buurtpolitie’-acteur in de clinch: “Hij dreigde ermee een kogel door mijn hoofd te jagen” FV

13 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Doodsbedreigingen, torenhoge schulden, ziekelijke verwijten. Jenifer, zeven maanden zwanger van Souliman De Croock (33), maakte het allemaal mee met de populaire acteur van ‘De Buurtpolitie’. “Ik heb zijn duistere kanten ontdekt”, vertelt de naar eigen zeggen moegetergde vrouw in Dag Allemaal.

Recent kwam Souliman al eens in opspraak, maar toen werd hij nog verdedigd door Jenifer. Dat gebeurde afgelopen zomer, toen er plots allerlei geruchten over de acteur de ronde deden. Verhalen over diefstal, drank- en drugsgebruik, en hoe hij z’n zwangere vriendin in de steek had gelaten. “Het gevolg van ziekelijke jaloezie”, zo stelde Souliman in Dag Allemaal. “Een geobsedeerde fan verspreidt die verhalen, omdat hij het niet kan verkroppen dat ik m’n privéleven voor hem afscherm.”

De breuk met z’n zwangere vriendin, dat was ook al gelogen. Jenifer kwam nog zélf aan de telefoon, op vraag van Souliman, om dat te bevestigen. “We zijn heel gelukkig samen”, zei ze bedeesd.

Arrogant

Nu, drie maanden later, is het geen fan die ons contacteert om z’n verhaal te doen over de acteur. Nee, we krijgen opnieuw Jenifer aan de lijn. Ze staat erop om zich te excuseren voor haar eerdere verklaring. “Ik zat naast Souliman, ik kón niet eerlijk zijn aan de telefoon”, zegt ze. “De waarheid is dat ik bij hem ben weggegaan, nadat ik z’n duistere kanten had ontdekt.”

Duistere kanten, zeg je?

Ik had al m’n vermoedens toen de verhalen van die fan de kop opstaken. Maar ’t is pas nadien dat m’n ogen echt zijn opengegaan. Soulimans leven hangt aaneen van de leugens. Hoe ik dat het eerst ontdekt heb? Het begon met de dubbele enkelbreuk die hij voor de zomer opliep.

“Een stom ongeval bij hem thuis”, zei Souliman daarover.

Niks van waar. Hij is onder invloed van alcohol en cocaïne van een trap gesukkeld... in een homobar! Ik kreeg dat van verschillende mensen te horen, ze hadden hem daar gezien, in de buurt van de Antwerpse Paardenmarkt. Toen ik hem daarmee confronteerde, reageerde hij heel arrogant: ‘Het is toch niet omdat we al drie jaar samen zijn, dat ik niet ook af en toe naar een homoclub mag gaan?’

Jij was het daar wellicht niet mee eens.

Natuurlijk niet. Wij hadden niet zomaar een kortstondige relatie, hé. Ik zag dit als iets serieus. Over twee maanden beval ik van z’n kind, dan verwacht je toch een iets andere houding, nee?

