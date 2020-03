Hoogzwangere Natalia had pech met zieke coach in ‘Beat VTM’: “Minder kunnen trainen dan mijn tegenstander. Niet eerlijk!” Jan Ruysbergh

02 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV “Dat ik niet mocht apneuduiken, vond ik wel spijtig”, zegt Natalia (39). Door haar zwangerschap moest de zangeres in ‘Beat VTM’ voor de minder spectaculaire sport trickshots gaan. En toch sloeg ze op een gegeven moment in paniek, vertelt ze in Dag Allemaal.

Vanavond is Natalia te zien in ‘Beat VTM’, waarin ze aan de biljarttafel een punt hoopt binnen te rijven voor Team VTM. Haar uitdaging: ­trickshots. “Dat zijn allerlei trucjes waarbij je snookerballen gebruikt om dingen te doen waarvan je denkt dat ze niet gaan lukken", legt de zangeres het ons in haar eigen woorden uit.

Heb jij iets met biljarten?

Met mijn vader speelde ik vroeger af en toe golfbiljart (ook topbiljart genoemd, nvdr), maar dit was toch helemaal nieuw. ’t Is echt ’n heel ander spel dan pool of snooker, er komen zoveel andere dingen bij kijken. Niet simpel, maar heel interessant.

Iedereen had van jou wel iets ­spectaculairders verwacht.

Ja, ik had zelf heel graag dat apneuduiken gedaan, maar ik was toen al zwanger en mocht geen risico’s nemen. Ik dacht: ‘Damn, da’s nu wel spijtig!’ Maar toen trickshots uit de bus kwam, vond ik dat heel cool, omdat ik weet wat daarvoor nodig is: focus.

Daar ontbreekt het jou niet aan?

Nee, en ik heb ook het geduld om iets opnieuw en opnieuw te doen, tot ik het goed kan. Ik had in Piet ook een fantastische tegenstander. Die mens is er enorm door gebeten en dat maakte het extra leuk.

Velen denken dat jij kickt op competitie.

Onterecht, want ik ben zo niet. Behalve tegenover mezelf. Ik doe wel altijd mijn uiterste best. Als er dan iets misloopt, kan ik mezelf niets verwijten. Dat is meer mijn doel dan winnen.

Je voorgangers bij ‘Beat VTM’ spraken allemaal al over een dip. Hoe zat dat bij jou?

Awel, er waren tien lessen en na de eerste drie dacht ik: ‘Ik heb dit onderschat, dit gaat nooit lukken!’ Maar vanaf de vierde les had ik de smaak te pakken. Hoewel dat in de laatste weken ook weer gekeerd is, ik dacht: ‘Nu mag het gaan stoppen.’ Mijn tegenstander oefende elke dag twee uur, en ik raakte daar helemaal niet aan. Ik had nog optredens, moest ook ‘The Voice’ voorbereiden en ik ben zwanger. Dan had ik soms wel het gevoel: ‘Shit, ik ga niet kunnen tippen aan die mens!’

Je coach Peter is ook ziek ­geworden tijdens het traject.

Ja, daardoor ben ik wel even in paniek geschoten. Pas op, hij was een fantastische coach en hij kon er niet aan doen dat hij tijdens een reis naar de VS een evenwichtsstoornis kreeg, maar ik dacht wel efkes: ‘Mannen, dit is niet eerlijk!’

Omdat je benadeeld was ten opzichte van je tegenstander?

Ja, ik dacht dat ik niet alles ging meekrijgen omdat ik niet genoeg kon oefenen. Maar ik heb dat dan met hem en met de productie besproken, en besloten toch niet van coach te veranderen - net omdat hij zo’n goeie was. Ik heb het erop gewaagd en uiteindelijk ben ik heel blij dat ik heb doorgeduwd.

Lees het hele interview met Natalia in Dag Allemaal.

‘Beat VTM’, 20.35 uur op VTM