Hoog bezoek: Jeroen Meus kookt samen met 'Make a wish'-patiënte TDS

08u23

Bron: VRT 0 VRT TV Jeroen Meus krijgt vanavond hoog bezoek in zijn keuken van 'Dagelijkse kost': Marie, een vijftienjarig meisje dat heel graag eens samen met Jeroen wil koken.

Net als Jeroen staat Marie enorm graag achter de potten en pannen. En toeval wil: ze is ook jarig op dezelfde dag als haar grote voorbeeld. Jeroen maakt de wens van Marie graag samen met 'Make a wish' waar: samen met haar nichtje Lore en haar grote zus Emma komt Marie hem morgenavond helpen in 'Dagelijkse kost'. Ze koken samen een heerlijke wortel en kerstomatensoep met rode curry.

'Dagelijkse kost' met Marie is vanavond om 18.15 uur te zien op Eén.

VRT

VRT

VRT

VRT