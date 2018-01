Hoog bezoek bij 'De Buurtpolitie' KD

'De Buurtpolitie'. TV Hoog bezoek bij 'De Buurtpolitie'. "Mijn mama die eens langskomt op de set én direct Stafke ontmoet. Zalig!" schrijft Andy Peelman, die Koen speelt, op Instagram.

Mama Lisette is trots op haar zoon. "Ik had nooit durven verwachten dat onze Andy zo populair zou worden in Vlaanderen'", vertelde ze anderhalf jaar geleden in Dag Allemaal. "Ik herinner me nog alsof 't gisteren was dat hij zei: "Mama, we gaan 'iets' maken over het werk, over de politie.""

Intussen zijn er al acht seizoenen en twee films van 'De Buurtpolitie' gemaakt. "En ik ben fan, uiteraard", aldus nog Lisette.

Mijn mama die eens langs komt op de set én direct Stafke ontmoet!! Zalig! #stafke #debuurtpolitie #echtemama Een foto die is geplaatst door null (@andypeelman) op 12 jan 2018 om 07:30 CET