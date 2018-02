Hoofdrolspeler voor reboot 'Magnum, P.I.' gevonden MVO

21 februari 2018

06u03 0 TV De makers van de reboot van detectiveserie 'Magnum, P.I.' hebben hun hoofdrolspeler gecast, Jay Hernandez gaat de privédetective spelen in de nieuwe versie van de jaren 80-hitserie.

Hernandez was in 2016 te zien als El Diablo in 'Suicide Squad'. Ook speelt hij de geliefde van Mila Kunis in de 'Bad Moms'-films. In 'Magnum, P.I.' gaat hij Thomas Magnum spelen, een voormalig Navy SEAL die na zijn missie in Afghanistan zijn militaire kennis inzet in zijn eigen detectivebureau.

De rol werd in de originele serie, die van 1980 tot 1988 werd uitgezonden, gespeeld door Tom Selleck. De inmiddels 73-jarige acteur is nog altijd actief, en momenteel te zien in politieserie 'Blue Bloods'.